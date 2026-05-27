ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Παρέμβαση για να αποτραπούν πλειστηριασμοί σε σπίτια συνταξιούχων

Παρέμβαση στο υποκατάστημα της ALPHA BANK Καλαμάτας, απαιτώντας να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας δύο υπερηλίκων συνταξιούχων που το μοναδικό τους εισόδημα είναι η πενιχρή σύνταξη που λαμβάνουν, πραγματοποίησε χτες η Επιτροπή Αγώνα κατά των πλειστηριασμών, από κοινού με το Συνδικάτο Οικοδόμων, το Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα και τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΙΚΑ - ΕΦΚΑ Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα επανέρχεται για να βγάλει στο «σφυρί» σπίτι γυναίκας συνταξιούχου από τη Μεγαλόπολη Αρκαδίας, επιχειρώντας να ολοκληρώσει ένα έγκλημα που είχε μπλοκαριστεί πριν δυόμισι χρόνια, με σχετική ρύθμιση.

Επιπλέον, απαιτεί να βγει σε πλειστηριασμό σπίτι συνταξιούχου από τον Νερόμυλο Μεσσηνίας, που λόγω αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του προς τον ΟΓΑ, δεν λαμβάνει καν την πενιχρή σύνταξη του πρώην Οργανισμού.

Σημειώνεται ότι και στις δύο περιπτώσεις, οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ζούνε με επίδομα ανασφάλιστου συνταξιούχου, λόγω έλλειψης των απαραίτητων ενσήμων συνταξιοδότησης.

Παράλληλα, η επιτροπή ανακοίνωσε την αποτροπή της έξωσης που πέτυχε για το σπίτι γυναίκας μονογονεϊκής οικογένειας που απειλούταν με πλειστηριασμό από τον Νοέμβριο. Για τη συγκεκριμένη περίπτωση είχαν πραγματοποιηθεί κινητοποιήσεις το προηγούμενο διάστημα.

Καλώντας τέλος τους εργαζόμενους και τον λαό σε συνεχή επαγρύπνηση και οργάνωση του αγώνα και μέσα από τα εργατικά συνδικάτα, ώστε κανένας να μη βρεθεί μόνος του απέναντι στους πλειστηριασμούς, η επιτροπή κατήγγειλε το θεσμικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν διαδοχικά με τους νόμους τους η σημερινή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, ανοίγοντας τον δρόμο στους πλειστηριασμούς, όπως και δικαστικές αποφάσεις που «λύνουν» τα χέρια των κορακιών, ενώ κάλεσαν όσους κινδυνεύουν να ξεσπιτωθούν να έρθουν έγκαιρα σε επικοινωνία με τα σωματεία, οργανώνοντας τη δράση τους.