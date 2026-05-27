ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ - ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Ξανά στους δρόμους με τα τρακτέρ διεκδικώντας την επιβίωσή τους

Μπορεί οι αγροτικές εργασίες να έχουν ξεκινήσει για τα καλά, όμως οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι βρίσκονται σε αγωνιστικό αναβρασμό, οργανώνοντας μάλιστα μαχητικές κινητοποιήσεις, μαζικές συσκέψεις και άλλες παρεμβάσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Με αυτόν τον τρόπο, δίνουν ξανά την οργανωμένη τους απάντηση στην πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ, που ληστεύει τον μόχθο τους και η οποία γεννά, συγκαλύπτει και φορτώνει στις πλάτες τους τα σκάνδαλα, όπως αυτό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαιτώντας να επιστραφούν τα κλεμμένα όλων των χρόνων διεκδικούν παράλληλα να σταματήσει εδώ και τώρα το πογκρόμ διώξεων που έχει εξαπολύσει απέναντί τους η κυβέρνηση, με μοναδικό στόχο να καταστείλει και να τρομοκρατήσει το οργανωμένο αγροτικό κίνημα.

Ταυτόχρονα, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, οργανώνουν τη διεκδίκησή τους απέναντι στα οξυμένα προβλήματα που συσσωρεύονται, αφού καμία από τις δεσμεύσεις που απέσπασαν κατά τον φετινό, μεγαλειώδη αγώνα τους στα μπλόκα, δεν έχει υλοποιηθεί από την κυβέρνηση. Αντίθετα, φορτώνονται νέα βάρη στις πλάτες τους εξαιτίας της πολιτικής της πολεμικής εμπλοκής, με τους ίδιους να μην μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στα τρέχοντα καλλιεργητικά έξοδα.

«Στο πόδι» στα χωριά του νομού Λάρισας

Την αγωνιστική διάθεση επιβεβαίωσαν με τη μαζική τους συμμετοχή αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρέθηκαν στις συσκέψεις που οργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας με τους Αγροτικούς Συλλόγους σε χωριά της υπαίθρου του νομού.

Και ενώ οι συσκέψεις θα συνεχιστούν και σε άλλες περιοχές, τη συζήτηση απασχολούν τα αποτελέσματα από την πρόσφατη συνάντηση εκπροσώπων αγροτών του νομού με το υπουργείο και κυρίως η οργή για τον εμπαιγμό που εισέπραξαν ξανά από την κυβέρνηση, την ώρα που τα προβλήματά τους αυξάνονται και τους φέρνουν στο όριο της επιβίωσης. Τέτοια προβλήματα είναι το εκτοξευμένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές για την πλειοψηφία των προϊόντων τους, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους.

Σε αυτό το φόντο πάρθηκαν αγωνιστικές αποφάσεις, με τους αγρότες συντονισμένα να προχωράνε σε νέα μαχητικά συλλαλητήρια με τα τρακτέρ τους, την Τρίτη 2 Ιούνη.

Συγκεκριμένα, το αγωνιστικό ραντεβού των παραγωγών του Τυρνάβου είναι πάνω στην Εθνική οδό Λάρισας - Κοζάνης (στο ύψος της γέφυρας) στις 5.30 μ.μ. Ενώ την ίδια ώρα οι αγρότες του πρώην δήμου Πλατυκάμπου θα συγκεντρωθούν στον κόμβο Πλατυκάμπου στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας - Βόλου. Στα Φάρσαλα, οι βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφοι προγραμματίζουν συγκέντρωση στο κέντρο της πόλης με παραμονή των τρακτέρ καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας στο ίδιο σημείο.

Σε Καρδίτσα και άλλες περιοχές

Ανάλογες αποφάσεις για κινητοποιήσεις αναμένεται να πάρουν και οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού Καρδίτσας στη σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για σήμερα, στις 8.30 μ.μ., στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Παλαμά, με την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής σε όλους τους Αγροτικούς Συλλόγους και τους βιοπαλαιστές της περιοχής.