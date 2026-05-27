ΑΡΤΑ

Προβολές ντοκιμαντέρ για τον Μίκη Θεοδωράκη

Διήμερο προβολών δύο δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αρτας για τα 100+1 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα «Διώνη» στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρτας.

Το Σάββατο 30 Μάη στις 7 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Το Χρώμα της Ελευθερίας: Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη, 1925 - 1950».

Την Κυριακή 31 Μάη στις 7 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων: 1950 - σήμερα».

Και τις δύο μέρες θα λειτουργεί έκθεση του Αρτινού εικαστικού Γιάννη Στούμπου, ενώ στις προβολές θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης των δύο ντοκιμαντέρ, Γιάννης Κατωμερής.