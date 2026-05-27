Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΡΤΑ
Προβολές ντοκιμαντέρ για τον Μίκη Θεοδωράκη

Διήμερο προβολών δύο δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία Γιάννη Κατωμερή διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο Αρτας για τα 100+1 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη. Οι προβολές θα γίνουν στην αίθουσα «Διώνη» στο Εκθεσιακό Κέντρο Αρτας.

Το Σάββατο 30 Μάη στις 7 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Το Χρώμα της Ελευθερίας: Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του συνθέτη, 1925 - 1950».

Την Κυριακή 31 Μάη στις 7 μ.μ. θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Ο συνθέτης των ποιητών και των οραμάτων: 1950 - σήμερα».

Και τις δύο μέρες θα λειτουργεί έκθεση του Αρτινού εικαστικού Γιάννη Στούμπου, ενώ στις προβολές θα παρευρεθεί ο σκηνοθέτης των δύο ντοκιμαντέρ, Γιάννης Κατωμερής.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
