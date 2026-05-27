Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πρεμούρα για την ... «ισότητα» ανδρών και γυναικών στους μισθούς πείνας

Την ώρα που οι μισθοί των εργαζομένων, ανδρών και γυναικών, είναι στα τάρταρα και οι Συλλογικές Συμβάσεις «προσαρμόζονται» και διά νόμου στα κατώτατα επίπεδα για να αυξάνεται ο βαθμός εκμετάλλευσης, η κυβέρνηση επιστρατεύει νέα «ταρατατζούμ» τάχα για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων που γεννά η πολιτική της. Αυτή τη φορά φέρνει νομοσχέδιο για την «ισότητα της αμοιβής ανδρών και γυναικών», σύμφωνα με τη σχετική Οδηγία της ΕΕ.

Το σχέδιο παρουσίασε χτες η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως και το περιεχόμενό του επιβεβαιώνει ότι δεν πρόκειται για κάποια «ευαισθησία» της κυβέρνησης προς τις γυναίκες εργαζόμενες, αλλά για μια ακόμα ενσωμάτωση Οδηγίας, που στο όνομα της «ισότητας» ουσιαστικά παγιώνει όλα τα μέτρα καθήλωσης των μισθών στα κατώτατα επίπεδα.

Αλλωστε, την ίδια στιγμή η επέλαση των «ευέλικτων μορφών» απασχόλησης ιδιαίτερα στις γυναίκες τσακίζει κόκαλα, ενώ η σύνδεση των μισθών με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα είναι το «ιερό τους ευαγγέλιο»..!

Με το «μικρότερο χάσμα αμοιβών» να μην αμφισβητεί ούτε στο ελάχιστο τους μισθούς πείνας για όλους τους εργαζόμενους ανεξαρτήτως φύλου, είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση δείχνει σαν «μέτρα» όχι τις ουσιαστικές αυξήσεις τις οποίες έτσι κι αλλιώς ναρκοθετεί, αλλά τη λεγόμενη «διαφάνεια εντός της επιχείρησης». Συγκεκριμένα, προβάλλει «μισθολογικές δομές», με «πρόσβαση στην πληροφορία» για τα κριτήρια αμοιβής που πρέπει να δίνονται στους εργαζόμενους. Την ίδια στιγμή άλλωστε, η ΕΕ ξεκαθαρίζει ότι «δεν εμποδίζει τους εργοδότες να αμείβουν διαφορετικά τους εργαζομένους που εκτελούν όμοια εργασία βάσει αντικειμενικών, ουδέτερων ως προς το φύλο και χωρίς προκαταλήψεις κριτηρίων, όπως η απόδοση και η ικανότητα».

Κατά συνέπεια πρόκειται για μια Οδηγία η οποία ενσωματώνεται σε ένα εργατικό δίκαιο μέσα από το οποίο έχει ήδη υπονομευτεί ο σταθερός ημερήσιος εργάσιμος χρόνος, έχουν τσακιστεί οι εργατικοί μισθοί, έχει καταργηθεί το 8ωρο, έχουν χτυπηθεί οι ΣΣΕ, που σημαίνει ότι δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμα «φύλλο συκής», μπας και κρύψει την ένταση της εκμετάλλευσης με τους εκατοντάδες νόμους όλων των κυβερνήσεων.

    
