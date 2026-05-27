ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αγωνιστικό πρόγραμμα δράσης από τα σωματεία

Το αγωνιστικό τους πρόγραμμα δράσης καταστρώνουν εργατικά σωματεία στη Θεσσαλονίκη αυτές τις μέρες, με εκδηλώσεις, περιοδείες και Γενικές Συνελεύσεις. Ενα πρόγραμμα που εμπλουτίζεται διαρκώς και στόχος είναι να κορυφωθεί μπροστά στο παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη από Σωματεία και Ομοσπονδίες όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα:

Αύριο Πέμπτη, στις 6 μ.μ., το σωματείο εργαζομένων στην BETA CAE οργανώνει εκδήλωση με θέμα «Burnout: Επιπτώσεις της ενταντικοποίησης και της υπερεργασίας στην ψυχική υγεία των εργαζομένων».

Την Παρασκευή 29 Μάη, στις 7.30 μ.μ., στο ΕΚΘ, τα σωματεία Οικοδόμων, Μετάλλου, Ιδιωτικών Υπαλλήλων και ΣΕΤΕΠΕ διοργανώνουν από κοινού με τον ΣΥΣΔΙΕΚ και τον ΣΥΣΠΙΣ εκδήλωση με θέμα «Μάθε - διεκδίκησε τα δικαιώματά σου στην Πρακτική Ασκηση».

Το Σάββατο 30 Μάη, στις 12.30 μ.μ., το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων οργανώνει γλέντι έξω από το ΚΔΑΥ Θέρμης.

Την Τετάρτη 3 Ιούνη, στις 4 μ.μ., η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων οργανώνει περιοδεία στο εμπορικό κέντρο «Cosmos».

Την ίδια μέρα, στις 7 μ.μ., στο ΕΚΘ, θα πραγματοποιηθεί η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του Σωματείου Συμβασιούχων Ερευνητών/τριών και Διδασκόντων/ουσών Πανεπιστημίων και Ερευνητικών Κέντρων Θεσσαλονίκης.

Το Σάββατο 6 Ιούνη, η Ενωση Λογιστών καλεί τα μέλη της στις 10.30 π.μ., στο ΕΚΘ, για να συμμετάσχουν στην εκδήλωση που διοργανώνει η Ομοσπονδία για τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη, έναν από τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, στο πλαίσιο των 70 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας. Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, θα πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση του σωματείου.

Τη Δευτέρα 8 Ιούνη, στις 7 μ.μ., το σωματείο της «e-food» οργανώνει τη Γενική του Συνέλευση στο ΕΚΘ.

Την Πέμπτη 11 Ιούνη, στις 6 μ.μ., το σωματείο εργαζομένων στην «Pfizer Hellas» οργανώνει Γενική Συνέλευση, ενώ στις 25/6 καλεί σε 2ωρη στάση εργασίας και κινητοποίηση στην Επιθεώρηση Εργασίας με αφορμή την εκδικητική συνδικαλιστική απόλυση εργαζόμενου.