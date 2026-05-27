ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ QUAD

Ξεκινούν κοινή θαλάσσια επιτήρηση σε περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού

Οπως ανακοίνωσαν μετά από συνάντησή τους στο Νέο Δελχί, ενισχύοντας τη συνεργασία τους και σε ζητήματα κρίσιμων ορυκτών κ.λπ.

Με φόντο διμερείς διαφωνίες μεταξύ Ινδίας - ΗΠΑ (τις οποίες έφεραν στην επιφάνεια το παζάρι για τους δασμούς στο διμερές εμπόριο και χειρισμοί γύρω από τη στενή συνεργασία Ινδίας - Ρωσίας), οι υπουργοί Εξωτερικών του διακρατικού σχήματος QUAD (ΗΠΑ, Ινδία, Ιαπωνία, Αυστραλία) συναντήθηκαν χτες στο Νέο Δελχί και ανακοίνωσαν σχέδια μεταξύ άλλων για την κοινή θαλάσσια επιτήρηση σε τμήματα του Ινδο-Ειρηνικού, με επίκεντρο τη «βελτίωση της ανταλλαγής πληροφοριών στα περιφερειακά ύδατα».

Οι υπουργοί Σ. Τζαϊνσακάρ, Μ. Ρούμπιο, Π. Γουόνγκ και Τ. Μοτέγκι κατέληξαν ακόμα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας του QUAD για τα κρίσιμα ορυκτά, αλλά και μια πρωτοβουλία για την ενεργειακή ασφάλεια στον Ινδο-Ειρηνικό.

Ασιατικά ΜΜΕ παρατηρούσαν «μια προσπάθεια να δοθεί στην QUAD μια πιο συγκεκριμένη ατζέντα, σε μια εποχή που οι αναλυτές αμφισβητούν αν η ομάδα διατηρεί τη δυναμική της, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε Σύνοδος Κορυφής των ηγετών πέρυσι (...) εν μέσω εντάσεων στις σχέσεις ΗΠΑ - Ινδίας, συμπεριλαμβανομένων διαφωνιών για τους δασμούς».

Ο «οικοδεσπότης» Τζαϊνσακάρ είπε ότι πλέον η συνεργασία των 4 στη θάλασσα αφορά στοχευμένα «την επιτήρηση, την επίγνωση του θαλάσσιου τομέα, τα δίκτυα logistics (σ.σ. αποθήκευσης και εφοδιασμού), τα υποθαλάσσια καλώδια, την Εκπαίδευση, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανθρωπιστική βοήθεια και την ανακούφιση από καταστροφές». Πρόσθεσε δε πως οι συζητήσεις έδωσαν έμφαση και στο «ασφαλές και ανεμπόδιστο θαλάσσιο εμπόριο». Η Κοινή Δήλωση που εκδόθηκε αναφέρει ότι «οι υπουργοί συναντήθηκαν σε μια περίοδο συγκρούσεων, γεωπολιτικών εντάσεων και πιέσεων στην αλυσίδα εφοδιασμού, ενώ επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους για έναν ελεύθερο και ανοιχτό Ινδο-Ειρηνικό, βασισμένο στο Διεθνές Δίκαιο, στην κυριαρχία και στην εδαφική ακεραιότητα».

Από τη πλευρά του ο Ρούμπιο δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι θα εργαστούν ώστε μέσα στο 2026 να πραγματοποιηθεί συνάντηση ηγετών, υποστηρίζοντας πως «είμαστε βαθιά αφοσιωμένοι σε αυτήν τη συνεργασία. Είναι βασικός άξονας και ακρογωνιαίος λίθος της παγκόσμιας στρατηγικής μας ως έθνος στις ΗΠΑ».

Καθόλου τυχαία, η ενεργειακή ασφάλεια επίσης ιεραρχήθηκε, καθώς οι ΥΠΕΞ ανακοίνωσαν «μια πρωτοβουλία ενεργειακής ασφάλειας στον Ινδο-Ειρηνικό, με στόχο την ενίσχυση των περιφερειακών αλυσίδων εφοδιασμού καυσίμων και Ενέργειας». Οπως διευκρίνισε ο Ρούμπιο, οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν μέσα στη χρονιά ένα Φόρουμ για την ασφάλεια των καυσίμων.

«Αντίθετοι σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες» - αντίδραση της Κίνας

Την ίδια στιγμή η Κοινή Δήλωση κατέγραψε ότι «οι υπουργοί ανησυχούν για την κατάσταση στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας και στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας, και αντιτίθενται σε αποσταθεροποιητικές ή μονομερείς ενέργειες που επιδιώκουν να αλλάξουν το status quo με τη βία ή τον εξαναγκασμό», σε μια έμμεση πλην σαφή αναφορά στην Κίνα, που έχει σημαντικές εδαφικές διαφορές στις δύο περιοχές με γειτονικά κράτη, ενώ αυξάνονται μια σειρά σχετικά «επεισόδια» σε διαφιλονικούμενες περιοχές.

Η εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ Μάο Νινγκ, κληθείσα να σχολιάσει τη Δήλωση, είπε ότι η συνεργασία μεταξύ των χωρών πρέπει να συμβάλει στην περιφερειακή ειρήνη, σταθερότητα και ευημερία και δεν πρέπει να στοχεύει κανένα τρίτο μέρος.

«Επίσης δεν υποστηρίζουμε τον σχηματισμό ομάδων που αποκλείουν άλλους ή αντιπαράθεση μπλοκ χωρών», συμπλήρωσε.