ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΙΝΑΣ - ΠΑΚΙΣΤΑΝ

Με προτεραιότητα τον Οικονομικό Διάδρομο CPEC

Σε «νέα ευρεία συναίνεση» για την εμβάθυνση των διμερών στρατηγικών δεσμών κατέληξαν ο Πρόεδρος της Κίναςκαι ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, στο πλαίσιο επίσημης συνάντησης που είχαν προχτές στο Πεκίνο.

Με φόντο τον στενό και σταθερό συντονισμό τους γύρω και από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στη Μέση Ανατολή (όπου το Ισλαμαμπάντ έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο εδώ και καιρό), οι δύο πλευρές εξέτασαν στοχευμένα πεδία της συνεργασίας τους, προκρίνοντας ειδικά την ανάπτυξη του Οικονομικού Διαδρόμου China Pakistan Economic Corridor (CPEC), που αποτελεί σημαντικό τμήμα της επενδυτικής πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη - Ενας Δρόμος» (OBOR) της Κίνας.

Στο επίκεντρο του CPEC βρίσκεται το πακιστανικό λιμάνι βαθέων υδάτων του Γκουαντάρ (στο σημείο όπου συνδέονται η Αραβική Θάλασσα και ο Ινδικός), για το οποίο οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη να αναδειχθεί ως περιφερειακός κόμβος συνδεσιμότητας. Εξίσου καθοριστική για την ολοκλήρωση του έργου θεωρείται και η αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Karakoram, συνολικού μήκους 1.300 χιλιομέτρων, που συνδέει την περιοχή Χασάν Αμπντάλ (κοντά στο Ισλαμαμπάντ) με την Κασγκάρ στην κινεζική ημιαυτόνομη επαρχία Σιντζιάνγκ της Κίνας.

Κοινή Δήλωση μετά τη συνάντηση Σι - Σαρίφ ανέφερε ότι συμφωνήθηκε «περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Κίνας - Πακιστάν παντός καιρού», ενώ μεταξύ άλλων τόνισαν ότι στηρίζουν και τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην ανάπτυξη του CPEC.

Οι δύο χώρες επισημαίνουν μεταξύ άλλων τη σημασία της «προώθησης ενός πολυπολικού κόσμου», εκφράζοντας αντίθεση σε «μονομερείς ενέργειες» άλλων χωρών.

Ακόμα, το Ισλαμαμπάντ επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του στην «αρχή της μίας Κίνας», αναγνωρίζοντας την Ταϊβάν ως «αναφαίρετο» μέρος της Κίνας και εκφράζοντας αντίθεση σε «οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».

Το δε Πεκίνο υπενθύμισε την ετοιμότητά του να «συμβάλει» στη συνεννόηση Πακιστάν - Αφγανιστάν, ενάντια στη δράση «τρομοκρατικών ομάδων» που δρουν κατά της «εδαφικής ακεραιότητας εθνών», με φόντο σοβαρή ανάφλεξη στη μεθόριο, έπειτα από επανεμφάνιση των Πακιστανών Ταλιμπάν (ΤΤΡ), που το Ισλαμαμπάντ κατηγορεί ότι δρουν με την ανοχή της Καμπούλ.