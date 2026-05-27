ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ «NOTOS» ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Καμιά απόλυση, οργάνωση τώρα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας

«

Δεν παρατάμε τα όπλα! Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη! Οργανώνουμε τη δράση για την υπεράσπιση της δουλειάς μας, τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Να μην γίνει καμία απόλυση!»: Αυτό είναι το κάλεσμα μάχης που απευθύνει ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας στους εργαζόμενους του «Notos» για μαζική συμμετέχουν στην ανοιχτή συνεδρίαση του ΔΣ την Κυριακή 31 Μάη, στις 10 π.μ. στα γραφεία του (Αγ.Φιλοθέης 5β).

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία πριν από λίγο καιρό γνωστοποίησε με μια κατάπτυστη ανακοίνωση ότι κλείνει το κατάστημα της οδό Αιόλου στην Αθήνα, πετώντας έτσι στον δρόμο 300 εργαζόμενους, στους οποίους ευχήθηκε απλά ...«καλή τύχη». Φρόντισε μάλιστα να καλλιεργήσει μέσα στο κατάστημα το κλίμα ότι τάχα «δεν υπάρχουν πουθενά αλλού θέσεις εργασίας», αποκρύπτοντας τις επενδύσεις, το συνεχές άνοιγμα καταστημάτων και την κερδοφορία του ομίλου.

Η αντίδραση ήταν άμεση, με κάλεσμα αγώνα και διεκδίκησης, με αποκάλυψη αυτής της αθλιότητας από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων, δίνοντας δημοσιότητα για το κλείσιμο ενός καταστήματος κερδοφόρου κατά τα άλλα ομίλου. Αυτά είναι που πίεσαν την εργοδοσία, αφού αναδείχθηκε ότι δεν μπορεί να θεωρείται το γεγονός ως «λήξαν» από τους εργαζόμενους, αλλά ότι πρέπει να αντιδράσουν δυναμικά, να μη γίνει καμιά απόλυση και να διασφαλιστούν τα δικαιώματά τους, να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για αυξήσεις στους μισθούς και ωράρια πλήρους εργασίας.

Οπως σημειώνει και ο Σύλλογος, το μήνυμα ήταν «πως οι εργαζόμενοι στον κλάδο δεν θα μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα, όταν 300 συνάδελφοί μας ετοιμάζονται να οδηγηθούν στην ανεργία».

Η εργοδοσία λοιπόν αναγκάστηκε να βγάλει και δεύτερη ανακοίνωση, όπου επιχειρεί να θέσει «τους όρους της» και το μαχαίρι στον λαιμό των εργαζομένων, με προθεσμίες φαστ τρακ για να «επιλέξουν» αν θα οδηγηθούν στην ανεργία ή στη δουλειά χωρίς δικαιώματα. Συγκεκριμένα, η πρόταση της εργοδοσίας προβλέπει την κάλυψη των εξόδων για την κυρία σύνταξη για όσους εργαζόμενους είναι άνω των 58 ετών. Επίσης, τη νόμιμη αποζημίωση, συν 2 μισθούς, για όσους φύγουν 2 μήνες νωρίτερα, ενώ για όσους θέλουν να κρατήσουν τη θέση τους, αυτό θα γίνει έπειτα από αίτημα του εργαζόμενου με βάση τις «επιχειρησιακές ανάγκες» και την απόδοση!

«Να μην υποκύψει κανένας εργαζόμενος σε αυτούς τους εκβιασμούς», σημειώνει ο Σύλλογος, αφού αναδεικνύει ότι «στόχος της εργοδοσίας, ξεκάθαρα, είναι να βάλει "τελεία" σε οποιαδήποτε κινητοποίηση και διεκδίκηση».

Μάλιστα, ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι η εργοδοσία λέει στο προσωπικό «όσοι είναι να φύγουν, να φύγουν και γρήγορα - γρήγορα μην τους ενοχλούν!». Δηλαδή, «θέλει να πετάξει τους εργαζόμενους στον δρόμο με ψίχουλα αποζημίωσης, όταν αυτή τόσα χρόνια τσέπωσε εκατομμύρια κέρδη κλέβοντας τον ιδρώτα τους και στηρίχτηκε από όλες τις κυβερνήσεις που ψήφισαν αντεργατικούς νόμους που τσακίζουν μια σειρά εργασιακά δικαιώματα! Είναι φανερό ότι δεν είναι οι εργαζόμενοι που κλείνουν τα καταστήματα! Αλλά η εργοδοσία ανάλογα με τα συμφέροντα και τα επενδυτικά της σχέδια βάζει λουκέτο».

«Να μην τους κάνουμε τη χάρη» καλεί τους εργαζόμενους ο Σύλλογος, αναδεικνύοντας πως ακόμα και αυτά που πρότεινε η εργοδοσία έγιναν κάτω από την πίεσή τους. «Ξέρουν και φοβούνται τι σημαίνει οι εργαζόμενοι να οργανωθούν και να παλέψουν, όπως το ξέρετε και εσείς που με το κεφάλι ψηλά δώσατε αγώνα όλο το προηγούμενο διάστημα. Τρέμουν και φοβούνται ποιος θα τους αδειάσει το κατάστημα, ποιος θα το λειτουργήσει μέσα στην τουριστική σεζόν που περιμένουν να ανέβουν τα κέρδη τους! Κάντε τους φόβους τους πραγματικότητα και μην πετάτε 10 και 20 χρόνια δουλειάς!», είναι το μαχητικό κάλεσμα ξεκαθαρίζοντας:

«Δεν θα τους αφήσουμε να παίζουν με τις ζωές και τις ανάγκες μας!

Τώρα είναι η ώρα οι εργαζόμενοι του πολυκαταστήματος να θέσουν τους δικούς τους όρους! Ο αγώνας που δόθηκε το προηγούμενο διάστημα στον χώρο και έδωσε ελπίδα και ανάταση σε όλο τον κλάδο του εμπορίου δεν έχει τελειώσει!

Οι εργαζόμενοι στα "NOTOS" δεν θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν με αυτούς τους όρους, με 30 και 32 ώρες εβδομαδιαία, με μισθούς πείνας και ακραία εντατικοποίηση και καλά κάνουν! Γι' αυτό και πρέπει να συνεχίσουν τον αγώνα, απαιτώντας τώρα όλοι όσοι το επιθυμούν να εξασφαλίσουν τη δουλειά και τα δικαιώματά τους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με μετατροπή των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης και αυξήσεις στους μισθούς!».

Αντίστοιχο κάλεσμα απευθύνει ο ΣΕΑ και στους εργαζόμενους στα «corners», που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο που κλείνει ο όμιλος «NOTOS»: «Να μην μείνουν σε αναμμένα κάρβουνα περιμένοντας να αποφασίσουν οι εργοδότες τους για το μέλλον τους! Να δείξουν ότι δεν είναι φοβισμένοι! Οργανωμένα με το σωματείο μας να απαιτήσουμε να δεσμευτούν οι εργοδότες τους ότι δεν θα κάνουν καμία απόλυση, δεν θα προβούν σε δυσμενείς μεταβολές των όρων που εργάζονται όταν τους μεταφέρουν σε άλλα καταστήματα!».

Το σωματείο άλλωστε ζήτησε συνάντηση και δέσμευση για το παραπάνω αίτημα προς όλους τους εργοδότες των «corners» μέσα στο πολυκατάστημα της Αθήνας.

Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καταλήγει, απευθύνοντας κάλεσμα «σε όλους τους εργαζόμενους της "NOTOS", στους εργαζόμενους των "corners", στα υπόλοιπα πολυκαταστήματα και brands που ανήκουν στον όμιλο των "NOTOS", να μην χάσουν τώρα την ενότητά τους! Να οργανωθούν και να παλέψουν μέσα από τα σωματεία τους, για να βγούνε νικητές και με ψηλά το κεφάλι!».