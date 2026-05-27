Στάσεις εργασίας ενάντια στις απολύσεις στη «Nova»

Μια πρώτη αποφασιστική απάντηση έδωσαν χθες οι εργαζόμενοι της εταιρείας τηλεπικοινωνιών «Nova», συμμετέχοντας στην στάση εργασίας που προκήρυξε το επιχειρησιακό Σωματείο, ενάντια στις 44 απολύσεις στις οποίες προχωρά η εργοδοσία με την μορφή της «εθελούσιας παραίτησης», καθώς οι θέσεις καταργούνται και τα έργα δίνονται σε εξωτερικό συνεργάτη.

Μάλιστα, με μαζική συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε, αποφάσισαν να συνεχίσουν με νέες στάσεις από σήμερα έως την Παρασκευή 29 Μάη, 9 π.μ. - 12 μ., και παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα στις 11 π.μ.

Οι απολύσεις που τους βγάζουν στον δρόμο του αγώνα αφορούν εργαζόμενους που δούλευαν για πάνω από 20 χρόνια στις εταιρείες «Wind» και «Nova», ενώ πρόκειται για τμήματα όπου στη συντριπτική πλειοψηφία τους εργάζονται γυναίκες με μικρά παιδιά. Επίσης ανάμεσα στους 44 εργαζόμενους βρίσκονται 3 καρκινοπαθείς, αλλά και εργαζόμενοι λίγο πριν τη σύνταξη.

Τα παραπάνω ανέδειξε στη Γενική Συνέλευση ο πρόεδρος του Σωματείου, Γιώργος Βασιλάκης, τονίζοντας ότι η απόφαση της εταιρείας είναι αποτέλεσμα της προσπάθειάς της να διατηρήσει την κερδοφορία της τώρα που τέλειωσε το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα αναφέρθηκε στον οξύτατο ανταγωνισμό των μονοπωλιακών ομίλων στον κλάδο, στο έδαφος της στροφής στην πολεμική οικονομία, για να πάρουν τέτοια έργα, καθώς βλέπουν νέο πεδίο κερδοφορίας να ξεδιπλώνεται, τον οποίο ανταγωνισμό οι εργαζόμενοι πληρώνουν ήδη: Πολύ πρόσφατα η «Vodafone» απέλυσε με τη μορφή «εθελούσιας» περίπου 300 εργαζόμενους, ο ΟΤΕ προχωρά σε μια σειρά αντεργατικών ανατροπών, ενώ απολύσεις γίνονται και σε διάφορες εταιρείες πληροφορικής. Ο Γ. Βασιλάκης κάλεσε τους εργαζόμενους να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους συναδέλφους τους που μέχρι τώρα δεν έχουν υπογράψει, και να συμμετάσχουν μαζικά στις στάσεις εργασίας.

Το Σωματείο απαιτεί να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα «εθελούσιας», να μη χαθεί καμία θέση εργασίας και να μη γίνει καμία εργολαβοποίηση. Επίσης να γίνουν προσλήψεις στα υποστελεχωμένα τμήματα της εταιρείας, και να υπογραφεί Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στη «Nova».