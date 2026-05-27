Η πραγματικότητα πίσω από τα νούμερα

«Η εβδομάδα πάντως επιβάλλει να κλείσω με αθλητισμό. Για πρώτη φορά έπειτα από δύο δεκαετίες η οικονομική στήριξη προς τις αθλητικές ομοσπονδίες φτάνει τα 31,3 εκατ. ευρώ. Μόνο φέτος διατέθηκαν 4,2 εκατ. ευρώ περισσότερα από πέρυσι, ενώ συνολικά η χρηματοδότηση είναι σχεδόν διπλάσια από εκείνη που παραλάβαμε το 2019. Ο ερασιτεχνικός αθλητισμός χρειάζεται σταθερή ενίσχυση, σχέδιο και προοπτική, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε πράξη».

Την Κυριακή, στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός μίλησε για την οικονομική στήριξη προς τις αθλητικές ομοσπονδίες με τα 31,3 εκατ. ευρώ που προβλέπονται στον φετινό προϋπολογισμό, ποσό διπλάσιο - όπως λέει - από το 2019, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε μάλιστα ότι είναι κατά 4,2 εκατ. περισσότερη από πέρυσι, κάνοντας λόγο για «σχέδιο και προοπτική».

Το σίγουρο όμως είναι ότι από μόνα τους τα νούμερα αυτά δεν λένε τίποτα, ή δεν λένε την πραγματική αλήθεια. Γιατί λίγα ήταν και το 2019, λίγα είναι και τώρα. Γιατί και τα φετινά 31 εκατ., για τα οποία ο πρωθυπουργός επικαλείται το επιχείρημα ότι δόθηκαν για πρώτη φορά μετά από δύο δεκαετίες, και πάλι λίγα είναι, αφού το 2006 η επιχορήγηση των αθλητικών ομοσπονδιών ήταν κοντά 56 εκατ. ευρώ, για να πάει το 2009 στα 46 εκατ. ευρώ, σηματοδοτώντας την απαρχή των σφοδρών περικοπών που ακολούθησαν, με άλλοθι και την οικονομική κρίση.

Και, φυσικά, λίγα είναι όταν το κριτήριο είναι οι πραγματικές ανάγκες του αθλητισμού, και όχι το τι έδινε η προηγούμενη κυβέρνηση.

***

Γιατί κριτήριο είναι οι υποδομές των δήμων (σχολικά προαύλια, γήπεδα, κολυμβητήρια κ.ά.), που έχουν μετατραπεί σε βραχνά για τους δήμους, αφού δυσκολεύονται να τις συντηρήσουν, με τα σωματεία και τους γονείς να αποτελούν συχνά πηγή χρηματοδότησης.

Γιατί κριτήριο είναι ότι η πλειοψηφία των σωματείων κάνουν έναν τιτάνιο και άνισο αγώνα να πληρώσουν κάθε μήνα τα έξοδά τους, που μεγαλώνουν με την ακρίβεια, όπως όλα.

Γιατί αυτά που παίρνουν τα σωματεία από το κράτος δεν φτάνουν ούτε για να πληρώσουν τα έξοδα για την είσοδό τους κάθε χρόνο στο αθλητικό μητρώο.

Γιατί μιλάμε για ανθρώπους που δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες αλλά προσπαθούν καθημερινά, ξοδεύοντας χρόνο, κόπο και χρήμα, για να στηρίξουν τον σύλλογο.

Γιατί μαζί με τους ανθρώπους των σωματείων τρέχουν και οι γονείς, που αποτελούν τον κύριο αιμοδότη της προσπάθειας, στηρίζοντας τα παιδιά τους, βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη, αφού πληρώνουν τα πάντα, από τη συνδρομή μέχρι τη συμμετοχή σε πρωταθλήματα, μεταφορά, διαμονή, διατροφή κ.λπ.

Γιατί δεν μπορούμε να μιλάμε για σχέδιο και προοπτική όταν με βάση τον νόμο η μηνιαία απολαβή του προπονητή δεν πρέπει να είναι μικρότερη των 250 ευρώ και από κει και πέρα «ό,τι προαιρείσθε», με τα Σαββατοκύριακα να μην προβλέπεται αποζημίωση και ασφάλιση από τους αγώνες.

***

Αρα, ούτε σχέδιο, ούτε προοπτική. Μια μεγάλη προσπάθεια των ανθρώπων των σωματείων, των γονιών και των προπονητών καθημερινά στο γήπεδο για να βρουν μετά το σχολείο διέξοδο τα νέα παιδιά. Αυτό υπάρχει, με τα καλά και τα κακά του. Και αυτό χρειάζεται στήριξη. Ειδικά αν είσαι ταλέντο, από ευλογία μετατρέπεται σε δυσκολία και οικονομική επιβάρυνση. Εκτός αν είσαι πολύ τυχερός - κάτι σαν το τζόκερ - και σε υιοθετήσει κάποιος χορηγός με το πρόγραμμα «Υιοθετήστε έναν αθλητή» του υπουργείου. Εκεί φτάσαμε. Να σε υιοθετήσει το «ΣΤΟΙΧΗΜΑΝ» για να κάνεις πρωταθλητισμό...

Και, φυσικά, ας μην ξεχνάμε ότι τα 32 εκατ. που λέει ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι όλα κρατική χρηματοδότηση, αφού το 1/3 σχεδόν προέρχεται από τον τζόγο, κάνοντάς τον χορηγό και «ευεργέτη». Για να μην ξεχνιόμαστε...

Θ. Λ.