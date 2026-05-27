Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη

Σε ασυνήθιστα υψηλά για την εποχή επίπεδα κυμάνθηκαν και χτες οι θερμοκρασίες σε μια σειρά χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως τη Γαλλία όπου έφτασε ή και ξεπέρασε τους 38 βαθμούς Κελσίου, με τις αρχές να μιλούν για ένα «σπάνιο, ιστορικό και πρωτόγνωρο» επεισόδιο πρώιμου καύσωνα. Μάλιστα, η κυβερνητική εκπρόσωπος της Γαλλίας Μοντ Μπρεζόν υποστήριξε ότι οι θάνατοι συνολικά επτά ανθρώπων συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον καύσωνα. Τουλάχιστον οκτώ περιφέρειες έχουν τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό λόγω υψηλών θερμοκρασιών.

Στη Βρετανία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία (Met Office) ανακοίνωσε εθνικό ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάη (33,5 βαθμούς, κοντά στο Λονδίνο) ενώ οι προβλέψεις κάνουν λόγο ακόμη και για 35°C μέσα στις επόμενες ημέρες, χωρίς να έχει ξεκινήσει ακόμα το καλοκαίρι.

Οι μετεωρολόγοι αναφέρονται σε θερμή αέρια μάζα που έρχεται από το Μαρόκο και «παγιδεύτηκε» πάνω από από την Ευρώπη λόγω αντικυκλώνα, δημιουργώντας έναν «θερμικό θόλο» που διατηρεί τις θερμοκρασίες σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα.