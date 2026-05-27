Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
CONFERENCE LEAGUE - ΤΕΛΙΚΟΣ
Διψασμένες για το τρόπαιο

Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο αναμετρούνται στον τελικό στη Λειψία

Με στόχο μια ιστορική υπέρβαση, Κρίσταλ Πάλας και Ράγιο Βαγιεκάνο διεκδικούν το τρόπαιο του Conference League στον αποψινό τελικό στη Λειψία της Γερμανίας (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 1).

Και οι δύο ομάδες μάχονται για το πρώτο τους ευρωπαϊκό τρόπαιο, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έφτασαν στον τελικό οι μεν Λονδρέζοι στην πρώτη τους συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, οι δε Μαδριλένοι στη δεύτερη.

Πέρα από το δέλεαρ της ιστορικής κατάκτησης ενός ευρωπαϊκού τροπαίου, τόσο για την Πάλας όσο και για τη Ράγιο μια τέτοια επιτυχία θα έχει και πρόσθετο πρακτικό αντίκρισμα: Οποια ομάδα αναδειχθεί νικήτρια θα εξασφαλίσει την ευρωπαϊκή παρουσία της και για την επόμενη σεζόν - κάτι που καμία από τις δύο δεν κατάφερε μέσω του πρωταθλήματός της - καθώς ο κάτοχος του τίτλου στο Confenerce League κερδίζει και τη συμμετοχή του στη League Phase του επόμενου Europa League.

    

