Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΒΟΛΙΒΙΑ
Συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις

Για τέταρτη εβδομάδα συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στη Βολιβία, όπου πλατιά τμήματα εργαζομένων - στην πρώτη γραμμή οι ανθρακωρύχοι - και αγροτών (ακτημόνων και με μικρό κλήρο) προχωρούν σε αποκλεισμούς δρόμων και άλλες πολύμορφες κινητοποιήσεις, ενάντια στα αντιλαϊκά μέτρα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Προέδρου Ροδρίγκο Πας, την ακρίβεια και τα σχέδια για ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών και φυσικών πόρων, ζητώντας και την παραίτηση του Προέδρου.

Χαρακτηριστικές είναι οι διαδηλώσεις - πορείες από το Πάντο, τον Απρίλη, με πάνω από 3.000 αγρότες να διανύουν μια απόσταση 650 χιλιομέτρων από τις βόρειες επαρχίες, καταγγέλλοντας την αντιαγροτική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης. Αλλά και η πορεία από το Καρακόγιο, τον Μάη, 190 χιλιομέτρων, που οργανώθηκε ως «Πορεία για τη Ζωή».

Από τη μεριά της, η κυβέρνηση καταφεύγει σε μια σειρά ελιγμούς, προκειμένου να εκτονωθεί η λαϊκή δυσαρέσκεια, αξιοποιώντας και τον προσανατολισμό που δίνει στις κινητοποιήσεις η σοσιαλδημοκρατική αντιπολίτευση, κατηγορώντας τον Πας ως ...«ανίκανο», ενώ η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική, αφού διακρίνεται για τις ικανότητές του στην υπεράσπιση του ντόπιου κεφαλαίου.

Χτες ο Πρόεδρος υποστήριξε ότι θα προχωρήσει σε «αναπροσαρμογές» των αμοιβών των στελεχών της κυβέρνησης και του ίδιου, μέχρι και 50%, επιδιώκοντας να συσκοτίσει το πλήθος των υλικών οφελών που απολαμβάνουν αξιωματούχοι που υπηρετούν από τέτοια πόστα το αστικό κράτος.

Την ίδια στιγμή, στοχευμένα εντείνει την αντιλαϊκή επίθεση: Μετά το προσωρινό «πάγωμα» της ψήφισης νόμου για τη γη στο Κογκρέσο, η κυβέρνηση ετοιμάζεται τώρα να φέρει σε 60 μέρες νέο νόμο με τη σφραγίδα των μεγάλων γαιοκτημόνων της. Από την άλλη μεριά, η κυβέρνηση Πας μοιράζει ...συμπάθεια στους εργαζόμενους που ζητούν ουσιαστικές αυξήσεις στους πενιχρούς μισθούς, καθώς όχι μόνο δεν ικανοποιεί τα αιτήματά τους, αλλά επιταχύνει και την παράδοση κλάδων στρατηγικής σημασίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την εργατική - λαϊκή οικογένεια.

    

