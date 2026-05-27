ΤΕΝΙΣ - ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΡΟΛΑΝ ΓΚΑΡΟΣ

Στον 2ο γύρο Τσιτσιπάς και Σάκκαρη

Αν και με διαφορετικό τρόπο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς και η Μαρία Σάκκαρη κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον 2ο γύρο του φημισμένου διεθνούς τουρνουά τένις κατηγορίας Grand Slam, Ρολάν Γκαρός, που διεξάγεται στο Παρίσι.

Στο τουρνουά των ανδρών ο Τσιτσιπάς αγωνιζόταν με τον Αλεξάντρ Μουλέρ για τον 1ο γύρο, μέχρι που ο Γάλλος αποσύρθηκε στα μισά του 2ου σετ, λόγω προβλήματος στο πόδι. Σε εκείνο το σημείο ο Ελληνας τενίστας προηγούνταν 1-0 στα σετ και 3-0 στο δεύτερο. Στον επόμενο γύρο ο Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ταλόν Χρίκσπουρ - Ματέο Αρνάλντι.

Ιδανικό ήταν και το ξεκίνημα για την Σάκκαρη στον 1ο γύρο του τουρνουά των γυναικών, όπου απέκλεισε την Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, Νο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, νικώντας την με 2-0 σετ (7-5, 7-6). Στον 2ο γύρο θα αντιμετωπίσει την Αμερικανίδα Κλερ Λιού, η οποία απέκλεισε την Γιαπωνέζα Μογιόκα Ουτσιζίμα, που εγκατάλειψε.