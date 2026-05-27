ΛΙΒΑΝΟΣ - ΙΣΡΑΗΛ

Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις με τις πλάτες των ΗΠΑ

Σε κλιμάκωση των επιθέσεων κατά του Λιβάνου εν μέσω υποτιθέμενης εκεχειρίας προχωρά ο ισραηλινός στρατός, με εντολή που έδωσε αργά το βράδυ της Δευτέρας ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, έχοντας προηγουμένως τη στήριξη των ΗΠΑ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε προχτές βράδυ στο Axios πως η κυβέρνηση Τραμπ υποστηρίζει την κλιμάκωση των επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στον Λίβανο «σε αντίποινα για τις παραβιάσεις της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ» και πως η κυβέρνηση των ΗΠΑ «δεν είναι η κυβέρνηση Μπάιντεν».

Υπουργοί της κυβέρνησης Νετανιάχου απαίτησαν επανάληψη των επιδρομών και στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, Βηρυτό, μία βδομάδα πριν τον πέμπτο γύρο διαβουλεύσεων μεταξύ Ισραήλ - Λιβάνου και ΗΠΑ στην Ουάσιγκτον.

Αργότερα χτες το απόγευμα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως έχει επεκτείνει τις χερσαίες επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ πέρα από την παράνομη λεγόμενη «κίτρινη γραμμή» στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, πίσω από την οποία επιχειρεί να κατασχέσει λιβανέζικα εδάφη. Στην ανακοίνωση του στρατού αναφέρεται πως διεξάγονται «στοχευμένες επιχειρήσεις πέρα από την προκεχωρημένη γραμμή άμυνας, προκειμένου να εξαλειφθούν άμεσες απειλές εναντίον των πολιτών του Ισραήλ και των στρατιωτών του... σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας».

Αφορμή για τη νέα κλιμάκωση αποτελούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στο πεδίο ο ισραηλινός στρατός, ιδιαίτερα από τις επιθέσεις με drone της Χεζμπολάχ.

Χαρακτηριστική δήλωση έκανε προχτές βράδυ ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπεζαλέλ Σμότριτς, που είπε ότι «για κάθε εκρηκτικό drone που βλάπτει τους μαχητές μας θα πρέπει να πέφτουν 10 κτίρια στη Βηρυτό».

Ανάλογες προτάσεις έκαναν τόσο ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, που πρότεινε να κόψει το Ισραήλ όλη την ηλεκτροδότηση στον Λίβανο και να καταλάβει τον ποταμό Ζαχράνι, όσο και ο επιτελάρχης αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ για επανάληψη των βομβαρδισμών στις πυκνοκατοικημένες συνοικίες της Βηρυτού σαν απάντηση στις επιθέσεις των drone της Χεζμπολάχ.

Μακελειό στο χωριό Μασγάρα

Ηδη από τις πρώτες πρωινές ώρες χτες, σε αεροπορικό βομβαρδισμό του χωριού Μασγάρα που βρίσκεται στην κοιλάδα Μπεκάα του Ανατολικού Λιβάνου σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν αρκετοί άλλοι. Το πρόσχημα για το μακελειό γνωστό: «Καταστροφή υποδομών της Χεζμπολάχ».

Ανάλογες επιδρομές έγιναν ξανά σε χωριά και πόλης του Νοτίου Λιβάνου, ενώ ο στρατός το μεσημέρι της Τρίτης εξέδωσε εντολή για εκκένωση της πόλης Ναμπατίεχ, ώστε να βομβαρδίσει και να ισοπεδώσει τις περιοχές τους ανενόχλητος.

Παράλληλα η συνεχιζόμενη αντίσταση των μαχητών της Χεζμπολάχ προκαλεί επιπρόσθετα εμπόδια στις προσπάθειες των ισραηλινών στρατευμάτων για πλήρη ισοπέδωση του Νοτίου Λιβάνου και επέκταση της ζώνης καταστροφής και πέραν της νότιας όχθης του ποταμού Λιτάνι.

Πάντως και χτες αναφέρθηκαν συγκρούσεις Ισραηλινών στρατιωτών και μαχητών της Χεζμπολάχ στον Νότιο Λίβανο ενώ η λιβανέζικη σιιτική οργάνωση ανακοίνωσε πως εξαπέλυσε νέες επιθέσεις με drone κατά του ισραηλινού στρατού στις πόλεις Χίαμ, Ονταϊσέχ, Ρας αλ Νακούρα, Τζαλ αλ Αλλαμ, Χαντμπ αλ Μπουστάν, Αβιβίμ, Ραμίμ, Μισγκάβ Αμ και Σομέρα.