Νέα σελίδα με Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό

Νέα σελίδα γύρισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού, με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει χθες τη συνεργασία της με τον Δανό προπονητή Γιάκομπ Νίστρουπ για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο 38χρονος τεχνικός θα αντικαταστήσει τον Ισπανό Ράφα Μπενίτεθ, με τον οποίο τις προηγούμενες μέρες η διοίκηση του «τριφυλλιού» ήρθε σε συμφωνία για λύση της συνεργασίας τους, που είχε αρχίσει στα τέλη του περασμένου Οκτώβρη.

Οσον αφορά τον Νίστρουπ, θα αποτελέσει τον νεότερο ηλικιακά τεχνικό στην Ιστορία του Παναθηναϊκού και θα είναι η πρώτη φορά που θα κοουτσάρει εκτός Δανίας. Ξεκίνησε την καριέρα του από τη Βίσμπουργκ, ενώ στη συνέχεια συνδέθηκε με την Κοπεγχάγη, περνώντας από όλα τα προπονητικά επίπεδα, από την ακαδημία μέχρι την ανδρική ομάδα.

Στην ομάδα της δανέζικης πρωτεύουσας ο Νίστρουπ είχε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μέχρι τώρα, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα και άλλα δύο Κύπελλα (2023, 2025), ενώ πραγματοποίησε και εξαιρετική πορεία στο Champions League της σεζόν 2023 - 2024.