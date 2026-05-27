ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Ασπρόμαυρος» ο τίτλος στο χάντμπολ

Πρωταθλητής στο χάντμπολ γυναικών αναδείχθηκε ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή του νίκη με 29-20 επί της ΑΕΚ στη Μίκρα, στον τέταρτο τελικό της Α1.

Οι «ασπρόμαυρες» έκαναν το 3-1 στη σειρά των τελικών και επέστρεψαν στην κορυφή μετά από δύο χρόνια, κατακτώντας το 7ο πρωτάθλημά τους και 5ο νταμπλ, καθώς πριν από ενάμιση μήνα είχαν στεφθεί Κυπελλούχοι Ελλάδας.

Οσο για την αξιόμαχη «Ενωση», η φετινή της πορεία κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογη, καθώς για πρώτη φορά προκρίθηκε στους τελικούς και διεκδίκησε τον τίτλο.

Κορυφαίες για τον ΠΑΟΚ στον τέταρτο τελικό ήταν η Τσικνάκη και η Κερλίδη.

Στίβος: Σπουδαίες παρουσίες στη Φιλοθέη

Με παρουσίες κορυφαίων αθλητριών από την Ελλάδα και το εξωτερικό διεξάγεται σήμερα το διεθνές μίτινγκ στίβου «Filothei Women Gala», στο Δημοτικό Στάδιο Φιλοθέης «Σ. Κυριακίδης». Το μίτινγκ, που φέτος διανύει την 27η χρονιά του, έχει την πρωτοτυπία να αποτελεί γυναικεία υπόθεση, ενώ μετά τις αλλαγές η έμφαση δίνεται κυρίως στα αγωνίσματα των αλμάτων. Το μίτινγκ συνδιοργανώνουν ο ΑΟ Φιλοθέης και ο δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού, με την υποστήριξη του ΣΕΓΑΣ.

Στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο το άλμα επί κοντώ, όπου ξεχωρίζει η παρουσία της Κατερίνας Στεφανίδη, η οποία επέστρεψε πρόσφατα στους αγώνες εντός Ελλάδας και έχει βάλει τη δική της σφραγίδα στη διοργάνωση, συμμετέχοντας για 13η φορά. Στο ίδιο αγώνισμα θα πάρει μέρος από ελληνικής πλευράς και η Αριάδνη Αδαμοπούλου. Από τις διεθνές συμμετοχές ξεχωρίζουν αυτές της Ελβετίδας Πασκάλ Στόκλιν και της Ισπανίδας Μόνικα Κλεμέντε.

Το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσει στις 17.45 και να ολοκληρωθεί στις 19.10. Το μίτινγκ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ.

Ποδόσφαιρο: Νταμπλούχος ο ΠΑΟΚ

Τη φετινή κυριαρχία του στο ποδόσφαιρο γυναικών επιβεβαίωσε ο ΠΑΟΚ, καθώς μετά την κατάκτηση του τίτλου στο πρωτάθλημα της WSL στέφθηκε και Κυπελλούχος Ελλάδας. Στον τελικό, στο Αγρίνιο, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης (Γκούνη 33', Τζούρτζεβιτς 88') και κατέκτησε το 8ο Κύπελλό του. Το φετινό νταμπλ ήταν το 7ο στο οποίο φτάνει ο «Δικέφαλος του Βορρά».

Πόλο: Πρώτη «πράξη» για τον τίτλο

Ξεκινά σήμερα η σειρά των τελικών της Water Polo League γυναικών, στο κολυμβητήριο του Πειραιά, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Βουλιαγμένη (19.30 - Mega News) στην πρώτη αναμέτρησή τους για τον τίτλο του πρωταθλητή. Ο τίτλος θα κριθεί στις τρεις νίκες και το πλεονέκτημα έδρας στη σειρά το έχουν οι «ερυθρόλευκες», καθώς τερμάτισαν ψηλότερα στη βαθμολογία της κανονικής περιόδου.