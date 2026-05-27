ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

5 νεκροί και 34 τραυματίες από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Δεν σταματούν ούτε μέρα οι εγκληματικές ισραηλινές επιθέσεις κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο οι ισραηλινές δυνάμεις, που έχουν θέσει υπό στρατιωτικό έλεγχο πάνω από το 60% της Γάζας, επιτέθηκαν σε σκηνές αμάχων κοντά στον ανατολικό καταυλισμό Αλ Μαγκάζι, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5 Παλαιστινίων και τον τραυματισμό άλλων 34.

Στη νότια πόλη Χαν Γιούνις ανακοινώθηκε ο θάνατος ενός 15χρονου Παλαιστίνιου, που είχε τραυματιστεί προ ημερών στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι.

Οι συνεχιζόμενες επιθέσεις αυξάνουν καθημερινά τον αριθμό των θυμάτων από τον Οκτώβρη του 2023 μέχρι σήμερα. Πλέον οι νεκροί είναι τουλάχιστον 72.803 και οι τραυματίες 172.858.

Ιρλανδικό νομοσχέδιο για απαγόρευση εμπορίου με εποικισμούς

Το ίδιο διάστημα ανακοινώθηκε ότι η Ιρλανδία σκοπεύει να περάσει μέχρι μέσα Ιούλη νομοσχέδιο που θα απαγορεύει το εμπόριο αγαθών από εβραϊκούς εποικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης. Στο θέμα αναφέρθηκε χτες η υπουργός Εξωτερικών Χέλεν ΜακΕντι, αν και το ίδιο πράγμα είχε υποσχεθεί η ιρλανδική κυβέρνηση τον Οκτώβρη του 2024. Εκτοτε το σχέδιο νόμου καθυστερεί, κυρίως από πολιτικούς και σιωνιστές λομπίστες πολυεθνικών εταιρειών, που επιδιώκουν την απόσυρση του νομοσχεδίου.