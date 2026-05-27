ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Ερευνα για τις βλαπτικές συνέπειες στα παιδιά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Η Ακαδημία Ιατρικών Βασιλικών Κολεγίων της Βρετανίας (AoMRC) προειδοποίησε πως η χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα παιδιά λειτουργεί το ίδιο επιβαρυντικά και αποδεικνύεται το ίδιο επιβλαβής με το κάπνισμα.

Ο φορέας AoMRC, που συντονίζει ιατρικά κολέγια και σχολές υγείας στο Ην. Βασίλειο, παρουσίασε τις επιπτώσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στα παιδιά.

Σε σχετική έρευνα, περισσότεροι από τους μισούς από τους 132 γιατρούς που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι βλέπουν τουλάχιστον μία περίπτωση σωματικής ή ψυχολογικής βλάβης που συνδέεται με την τεχνολογία και τις ηλεκτρονικές συσκευές κάθε εβδομάδα, ενώ πάνω από το ένα τρίτο απάντησε ότι βλέπει τέτοια περιστατικά πολλές φορές την εβδομάδα.

Οι βλάβες αυτές ποικίλουν από σωματικά τραύματα, τα οποία για παράδειγμα προκαλούνται από τη μίμηση πράξεων βίας, ακόμα και ακραίας πορνογραφίας, έως επιπτώσεις στην ψυχική υγεία, όπως ψυχικά τραύματα σε παιδιά και νέους που είδαν βίαιες σκηνές στο διαδίκτυο.

Η νομοθεσία της Βρετανίας περί ασφάλειας του διαδικτύου υποτίθεται απαιτεί από τις εταιρείες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να λαμβάνουν μέτρα για να προστατεύουν τα παιδιά από παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο, ωστόσο το κυνήγι του κέρδους και της χειραγώγησης συνειδήσεων από τις πολύ μικρές ηλικίες είναι πολύ πιο ισχυρά στη σάπια καπιταλιστική κοινωνία.