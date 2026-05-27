ΓΕΝΕΥΗ - ΚΙΝΣΑΣΑ.- Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τ. Αντ. Γκεμπρεγέσους, εκτίμησε ότι η «εξαιρετικά σοβαρή και δύσκολη» επιδημία του ιού Εμπολα στη ΛΔ Κονγκό και στην Ουγκάντα θα επιδεινωθεί προτού τεθεί υπό έλεγχο. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ξεπερνούν τα 900 και οι νεκροί τους 200.

ΝΤΑΚΑΡ.- Ο Πρόεδρος της Σενεγάλης, Μπασιρού Ντιομάγιε Φάι, διόρισε χτες τον οικονομολόγο και πρώην κεντρικό τραπεζίτη Αχμαντού Αλ Αμινού Λο νέο πρωθυπουργό της δυτικοαφρικανικής χώρας, μετά την αποπομπή του Ουσμάν Σονκό.