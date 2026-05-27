ΤΟΥΡΚΙΑ - ΒΑΘΑΙΝΕΙ ΤΟ ΧΑΣΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ CHP

Αστυνομική επέμβαση και εναντίον συγκέντρωσής του στη Σμύρνη

Σχέδια για να πάψει η πορεία του CHP προς την εξουσία κατήγγειλε χτες ο Οζγκιούρ Οζέλ, τον οποίο δικαστική απόφαση την Παρασκευή «απομάκρυνε» από την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ακυρώνοντας το 38ο συνέδριο του 2023 και ορίζοντας την «επιστροφή» του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου στην προεδρία του, μέχρι να γίνει νέο συνέδριο.

Μετά την αστυνομική επέμβαση που έγινε το Σαββατοκύριακο για να διαλυθούν συγκεντρώσεις του Οζέλ και των συνεργατών και υποστηρικτών του στην έδρα του CHP στην Αγκυρα (έπειτα μάλιστα από αίτημα του Κιλιτσντάρογλου ώστε να υλοποιηθεί η δικαστική απόφαση), χτες η αστυνομία έκανε χρήση χημικών και σπρέι πιπεριού και στη Σμύρνη (σταθερό προπύργιο του κόμματος), όπου ο Οζέλ είχε καλέσει σε συγκέντρωση. «Ομορφη Σμύρνη, πατρίδα εκείνων που άναψαν τη φωτιά της Δημοκρατίας, που δεν παραδόθηκαν, που δεν υπέκυψαν (...) και πάλι χέρι - χέρι, και πάλι στις πλατείες. Υπερασπιζόμαστε το κόμμα μας», ανέφερε σε ανάρτησή του.

Το κάλεσμα ήταν για την πλατεία Δημοκρατίας, όπου όμως οι δυνάμεις ασφαλείας έστησαν μεταλλικά οδοφράγματα, καθώς η νομαρχία δεν είχε εκδώσει σχετική άδεια, υποδεικνύοντας ως χώρο για τέτοια εκδήλωση την πλατεία Γκιουντογντού. Συνεργάτες του Οζέλ αντέδρασαν έντονα, με τον Μαχμούτ Τανάλ, βουλευτή στη Σανλιούρφα, να αναφέρει σε ανάρτησή του: «Μπορείτε να στήσετε φράγματα στις πλατείες, δεν μπορείτε να στήσετε φράγματα στη συνείδηση του λαού».

Ο δε Οζέλ σε δικές του δηλώσεις υποστήριξε ότι «στόχος είναι να σταματήσει η πορεία ενός κόμματος προς την εξουσία», επιμένοντας ότι «δεν είναι εσωτερική υπόθεση του CHP, ούτε ένα ζήτημα ανάμεσα σε μένα και στο CHP. Είναι ένα ζήτημα ανάμεσα στον λαό και στον Ταγίπ Ερντογάν».

Σε αυτές τις συνθήκες η Ντιλέκ Ιμάμογλου, σύζυγος του Εκρέμ Ιμάμογλου, πρώην δημάρχου Κωνσταντινούπολης, ο οποίος καθαιρέθηκε και εκτίει φυλάκιση έχοντας καταδικαστεί για διάφορα αδικήματα (κατάχρηση δημόσιου χρήματος κ.λπ.) ενώ παραμένει φαβορί για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, δήλωσε απευθυνόμενη «σε όλους τους πολιτικούς: Ο λαός είναι κουρασμένος. Ο λαός ζητά αλλαγή (...) Ο λαός πλέον θέλει να δει τα αποτελέσματα της εξουσίας που σας έδωσε (...) Ο ρόλος της πολιτικής δεν είναι να διχάζει, αλλά να ακούει και να μεταφέρει τη φωνή του λαού. Σήμερα η μεγαλύτερη ανάγκη των ανθρώπων είναι μια δημοκρατία που εμπνέει εμπιστοσύνη, μια διοίκηση με αξιοκρατία και ένα μέλλον στο οποίο μπορούν να ελπίζουν».