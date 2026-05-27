ΒΕΛΓΙΟ

Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο με τέσσερις νεκρούς

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων δύο εφήβων ηλικίας 12 και 15 ετών, σκοτώθηκαν χτες όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε επτά παιδιά στο βόρειο Βέλγιο.

Ο οδηγός του λεωφορείου και η συνοδός σκοτώθηκαν επίσης από τη σύγκρουση, ενώ τα υπόλοιπα πέντε παιδιά νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα. Κανένας από τους περίπου 100 επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκαν.

Το δυστύχημα συνέβη το πρωί στο Μπούγκενχαουτ της Φλάνδρας σε ισόπεδη σιδηροδρομική διάβαση, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της «Infrabel», της διαχειρίστριας εταιρείας του βελγικού σιδηροδρομικού δικτύου.

Οι κάμερες ασφαλείας έδειξαν ότι τα κιγκλιδώματα ασφαλείας της διάβασης είχαν κατέβει, είπε ο υπουργός Μεταφορών Ζαν-Λυκ Κρουκ, κάτι που επιβεβαίωσε ο φορέας εκμετάλλευσης σιδηροδρομικών υποδομών «Infrabel».

«Ενα μινιμπάς χτυπήθηκε από ένα τρένο», «η πρόσκρουση ήταν εξαιρετικά ισχυρή» και το «μίνι λεωφορείο εκσφενδονίστηκε περίπου 15 μέτρα σε έναν μεταλλικό πυλώνα», είπε ο υπουργός.

Η εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας, Αν Μπέργκερ, δήλωσε ότι το λεωφορείο κατευθυνόταν προς ένα σχολείο ειδικής αγωγής. Οπως είπε, το λεωφορείο κινούνταν σε έναν δρόμο παράλληλο με τον σιδηρόδρομο και στη συνέχεια ο οδηγός έστριψε αριστερά στην ισόπεδη διάβαση, ενώ οι μπάρες ήταν ήδη κατεβασμένες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το λεωφορείο βρέθηκε στις σιδηροδρομικές γραμμές και χτυπήθηκε από το διερχόμενο τρένο, διερευνώνται.

Πάντως στο πυκνό σιδηροδρομικό δίκτυο του Βελγίου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα σε ισόπεδες διαβάσεις. Πέρσι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν, ο χαμηλότερος αριθμός από το 2020, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Infrabel.