ΠΑΜΕ

Αλληλεγγύη στη γενική απεργία στην Πορτογαλία στις 3 Ιούνη

Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο και τα συνδικάτα της Ελλάδας εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στην εργατική τάξη της Πορτογαλίας, στα συνδικάτα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη CGTP-IN, που στις 3 Ιούνη οργανώνουν γενική απεργία ενάντια στο νέο αντεργατικό «πακέτο» της πορτογαλικής κυβέρνησης.

Σε ανακοίνωσή τους σημειώνουν: «Το λεγόμενο "εργασιακό πακέτο" δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα ακόμη χτύπημα στην ίδια τη ζωή των εργαζομένων. Προβλέπει ευκολότερες και φθηνότερες απολύσεις, επέκταση και μεγαλύτερη "ευελιξία" στον εργάσιμο χρόνο, επίθεση στους μισθούς και στο εισόδημα, κατάργηση των Δώρων των γιορτών, νέους περιορισμούς στις Συλλογικές Συμβάσεις, χτύπημα στο δικαίωμα στην απεργία και στη συνδικαλιστική δράση. Από χώρα σε χώρα, σε όλη την ΕΕ, με διαφορετικά προσχήματα αλλά με τον ίδιο στόχο, οι κυβερνήσεις όλων των αποχρώσεων ξηλώνουν δικαιώματα.

Η ΕΕ είναι ο μηχανισμός που στηρίζει και κατευθύνει αυτήν την αντεργατική πολιτική και επίθεση. Οι Οδηγίες της, οι στρατηγικές της για την "ανταγωνιστικότητα" και την κερδοφορία, την "ευελιξία", την "προσαρμογή της αγοράς εργασίας", σημαίνουν περισσότερα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους και μεγαλύτερη εκμετάλλευση για τους εργαζόμενους.

Η επίθεση αυτή συνδέεται άμεσα με την πολεμική οικονομία και τη βαθύτερη εμπλοκή στους ανταγωνισμούς και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους των ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ. Την ίδια ώρα που οι λαοί πληρώνουν την ακρίβεια σε βασικά είδη, σε καύσιμα, ενοίκια, με καθηλωμένους μισθούς, με περικοπές σε Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση και Πρόνοια, δισεκατομμύρια δίνονται για εξοπλισμούς, για στρατιωτικές αποστολές, για τα πολεμικά μέτωπα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή.

Οι κυβερνήσεις, είτε αυτοχαρακτηρίζονται δεξιές, σοσιαλδημοκρατικές, φιλελεύθερες ή «προοδευτικές», υπηρετούν τον ίδιο δρόμο, την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρήσεων, την ανταγωνιστικότητα του κεφαλαίου, την πολεμική προετοιμασία. Αλλοτε με το μαστίγιο της καταστολής, άλλοτε με το δηλητήριο της «κοινωνικής συναίνεσης», άλλοτε με τον εκβιασμό της «ανάπτυξης» και των «εθνικών στόχων», θέλουν τους εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα, με σκυμμένο το κεφάλι, για να δουλεύουν περισσότερο, φτηνότερα και πιο εντατικά για τα κέρδη των μονοπωλίων, αλλά και για τις ανάγκες της πολεμικής μηχανής.

Το ΠΑΜΕ στέκεται στο πλευρό της εργατικής τάξης της Πορτογαλίας. Ο αγώνας τους είναι και δικός μας αγώνας. Γιατί παντού οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουμε την ίδια επίθεση από τον ίδιο αντίπαλο, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τις κυβερνήσεις, την ΕΕ.

Η απάντηση βρίσκεται στην οργάνωση στα συνδικάτα, στη διεθνιστική αλληλεγγύη, στη σύγκρουση για την ανατροπή της πολιτικής που θυσιάζει τις ζωές μας για τα κέρδη του κεφαλαίου και για τους πολέμους του.

Καμία θυσία για τα κέρδη και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους!

Δύναμη στους εργάτες της Πορτογαλίας!

Ζήτω η διεθνιστική αλληλεγγύη της εργατικής τάξης!».