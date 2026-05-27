Τετάρτη 27 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΔΙΕΘΝΗ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - ΣΟΥΔΑΝ
Κολομβιανούς μισθοφόρους στρατολογούν τα ΗΑΕ υπέρ των παραστρατιωτικών

Νέες καταγγελίες για τη στρατολόγηση και εκπαίδευση Κολομβιανών μισθοφόρων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο να πολεμήσουν στο Σουδάν στο πλευρό των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης», έκανε χτες η αμερικανική ΜΚΟ «Human Rights Watch» («Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»).

Στην έκθεσή της η HRW κατηγορεί τα ΗΑΕ ότι βοηθούν στρατιωτικά και οικονομικά τις «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης», που έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία κ.λπ. Καταγγέλλει επίσης ότι εκατοντάδες Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύτηκαν από Εμιρατινούς στη στρατιωτική βάση στην περιοχή Al Dhafra, περίπου 250 χιλιόμετρα δυτικά του Αμπου Ντάμπι, και σε άλλη μια εγκατάσταση στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, πριν αναπτυχθούν στο Σουδάν για να πολεμήσουν στο πλευρό των παραστρατιωτικών.

Η Μάουζι Σεγκούν, στέλεχος της αμερικανικής ΜΚΟ, εξήγησε πως η στρατολόγηση των Κολομβιανών προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ότι τα ΗΑΕ «παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στις παραστρατιωτικές δυνάμεις, που έχουν διαπράξει επανειλημμένες φρικαλεότητες στο Σουδάν».

Οι παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» δημιουργήθηκαν από τις αραβικές πολιτοφυλακές Janjaweed, που ήταν διαβόητες για τις φρικαλεότητες που διέπραξαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εναντίον κοινοτήτων της δυτικής επαρχίας Νταρφούρ του Σουδάν.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Πολεμικά σχέδια έχουν μπει στο «χαρτί» σε Βαλτική και Λευκορωσία
Σενάρια κλιμάκωσης μετά τις νέες επιθέσεις των ΗΠΑ
Με προτεραιότητα τον Οικονομικό Διάδρομο CPEC
Πετυχημένη εκδήλωση της ΚΟ Στοκχόλμης του ΚΚΕ
 Αλληλεγγύη στη γενική απεργία στην Πορτογαλία στις 3 Ιούνη
 5 νεκροί και 34 τραυματίες από ισραηλινή επίθεση στη Γάζα
Συνεχίζονται οι ισραηλινές επιθέσεις με τις πλάτες των ΗΠΑ
 Ξεκινούν κοινή θαλάσσια επιτήρηση σε περιοχές του Ινδο-Ειρηνικού
 Ερευνα για τις βλαπτικές συνέπειες στα παιδιά από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Σύγκρουση τρένου με σχολικό λεωφορείο με τέσσερις νεκρούς
 Αστυνομική επέμβαση και εναντίον συγκέντρωσής του στη Σμύρνη
 Συμφωνία «στρατηγικής σύμπραξης» για κρίσιμα ορυκτά
 Συνεχίζονται οι μαζικές κινητοποιήσεις
 Υψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ