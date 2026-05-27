ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ - ΣΟΥΔΑΝ

Κολομβιανούς μισθοφόρους στρατολογούν τα ΗΑΕ υπέρ των παραστρατιωτικών

Νέες καταγγελίες για τη στρατολόγηση και εκπαίδευση Κολομβιανών μισθοφόρων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με στόχο να πολεμήσουν στο Σουδάν στο πλευρό των παραστρατιωτικών «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης», έκανε χτες η αμερικανική ΜΚΟ «Human Rights Watch» («Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»).

Στην έκθεσή της η HRW κατηγορεί τα ΗΑΕ ότι βοηθούν στρατιωτικά και οικονομικά τις «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης», που έχουν κατηγορηθεί πολλές φορές για εγκλήματα πολέμου, εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία κ.λπ. Καταγγέλλει επίσης ότι εκατοντάδες Κολομβιανοί μισθοφόροι εκπαιδεύτηκαν από Εμιρατινούς στη στρατιωτική βάση στην περιοχή Al Dhafra, περίπου 250 χιλιόμετρα δυτικά του Αμπου Ντάμπι, και σε άλλη μια εγκατάσταση στην πρωτεύουσα των ΗΑΕ, πριν αναπτυχθούν στο Σουδάν για να πολεμήσουν στο πλευρό των παραστρατιωτικών.

Η Μάουζι Σεγκούν, στέλεχος της αμερικανικής ΜΚΟ, εξήγησε πως η στρατολόγηση των Κολομβιανών προστίθεται σε ένα αυξανόμενο σύνολο αποδεικτικών στοιχείων ότι τα ΗΑΕ «παρέχουν στρατιωτική υποστήριξη στις παραστρατιωτικές δυνάμεις, που έχουν διαπράξει επανειλημμένες φρικαλεότητες στο Σουδάν».

Οι παραστρατιωτικές «Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης» δημιουργήθηκαν από τις αραβικές πολιτοφυλακές Janjaweed, που ήταν διαβόητες για τις φρικαλεότητες που διέπραξαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 εναντίον κοινοτήτων της δυτικής επαρχίας Νταρφούρ του Σουδάν.