ΣΟΥΗΔΙΑ

Πετυχημένη εκδήλωση της ΚΟ Στοκχόλμης του ΚΚΕ

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 24 Μάη εκδήλωση της, με θέμα «», με ομιλητή τον ευρωβουλευτή του Κόμματος,. Στην εκδήλωση παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του, με επικεφαλής την, μέλος της ΚΕ του Κόμματος.

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ ξεκίνησε καταγγέλλοντας την ένταση της επιθετικότητας του αμερικανικού ιμπεριαλισμού ενάντια στην Κούβα, την κλιμάκωση των απειλών που στρώνουν το έδαφος για ιμπεριαλιστική επέμβαση ή επίθεση καθώς και την ΕΕ που είναι συνένοχη. Κάλεσε τους Ελληνες και τις Ελληνίδες μετανάστριες στη Σουηδία να κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους ώστε να θεριέψει η αλληλεγγύη προς την Κούβα, τον λαό της και το Κομμουνιστικό Κόμμα, να καταδικαστεί και να μπλοκαριστεί από τη λαϊκή κατακραυγή κάθε προσπάθεια επέμβασης στο Νησί της Επανάστασης.

Εγινε εκτενής αναφορά στην περίοδο των οξυμένων ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και ανοιχτής πολεμικής αναμέτρησης μεταξύ των αντιμαχόμενων ιμπεριαλιστικών πόλων, ιδιαίτερα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό σύστημα, σημειώνοντας ότι «κανένας λαός του οποίου η χώρα εμπλέκεται στα επικίνδυνα αυτά σχέδια - όπως είναι η Ελλάδα, αλλά και η Σουηδία - δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής».

Στάθηκε ιδιαίτερα στη στρατηγική της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ, που «αποτελεί προετοιμασία για έναν ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας», και στους στόχους της: «Αφενός με τις γιγαντιαίες επενδύσεις με χρήματα των λαών να μεταθέσουν την εκδήλωση της επόμενης μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης και αφετέρου να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για μία σχετικά ελεγχόμενη, μεγάλη απαξίωση, καταστροφή κεφαλαίου στις διάφορες πολεμικές εστίες».

Στροφή της σουηδικής βιομηχανίας στην πολεμική οικονομία

Ιδιαίτερα από την παρέμβαση φωτίστηκαν πλευρές για το πώς υλοποιείται και τι σημαίνει για τον σουηδικό λαό η γραμμή της «πολεμικής οικονομίας» και της Ατζέντας 2030 του ΝΑΤΟ, που στήριξαν όλα τα αστικά κόμματα από τους ακροδεξιούς «δημοκράτες», τα φιλελεύθερα και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα μέχρι τη «ΝΑΤΟική αριστερά». Σημείωσε χαρακτηριστικά ανάμεσα σε άλλα:

«Η ανάπτυξη της πολεμικής βιομηχανίας στη Σουηδία είναι εκρηκτική και αποδεικνύει τους στόχους της πολεμικής οικονομίας. Ενας από τους βασικούς ωφελημένους είναι η Saab, με σημαντική παρουσία στον κλάδο παραγωγής μαχητικών αεροσκαφών, ραντάρ, πυραυλικών συστημάτων, υποβρυχίων, αντιαεροπορικών συστημάτων.

Με βάση τα δικά της στοιχεία, υπάρχει άνοδος πωλήσεων γύρω στο 24% στο πρώτο τρίμηνο του 2026, συνεχής αύξηση της παραγωγής, νέες παραγγελίες από χώρες του NATO και της ΕΕ. Η μετοχή της "Saab" έχει εκτιναχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω των ευρωπαϊκών εξοπλισμών.

Αλλά και η σουηδική μονάδα της βρετανικής "BAE Systems", που μετατρέπεται σε κέντρο παραγωγής τεθωρακισμένων για όλη την Ευρώπη. Το βασικό προϊόν της, το CV90, που δοκιμάστηκε στις συνθήκες του ιμπεριαλιστικού πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνει αύξηση των παραγγελιών κατά 8 δισ. δολάρια, η παραγωγή αυξήθηκε κατακόρυφα, το προσωπικό τριπλασιάστηκε μέσα σε λίγα χρόνια.

Την ίδια ώρα, ενισχύεται η πολεμική φρενίτιδα και στη Βαλτική, με τον ναυτικό επανεξοπλισμό. Η Σουηδία ανακοίνωσε το 2026 αγορά τεσσάρων νέων φρεγατών από τη γαλλική "Naval Group" αξίας άνω των 4 δισ. δολαρίων, που είναι η μεγαλύτερη αγορά από τη δεκαετία του 1980 και συνδέεται με την αυξανόμενη ένταση στη Βαλτική θάλασσα.

Κι όλα αυτά, ενώ για τους Ελληνες και άλλους μετανάστες στη Σουηδία, για τον σουηδικό λαό, η κατάσταση γίνεται ολοένα και χειρότερη. Στη Σουηδία, άλλοτε πρότυπο του καπιταλιστικού λεγόμενου "κοινωνικού κράτους", του κράτους "πρόνοιας", της ενσωμάτωσης των μεταναστών και των προσφύγων, σχεδόν οι μισές κλινικές είναι ιδιωτικές, πολλές ελέγχονται από επενδυτικές εταιρείες. Ενα στα τρία δημόσια σχολεία διοικείται από ιδιωτικές εταιρείες, όταν το 2011 το ποσοστό ήταν 20%. Οι εταιρείες που διαχειρίζονται σχολεία και πανεπιστήμια είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Οι κοινωνικές δαπάνες στο σύνολό τους και οι δαπάνες Υγείας, Εκπαίδευσης, Πρόνοιας βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ, σημειώνοντας σοβαρή μείωση. Την ίδια στιγμή παρουσιάζεται υψηλή ανάπτυξη, το ποσοστό του χρέους ως προς το ΑΕΠ είναι χαμηλότατο, ενώ η φορολογία στις μεγάλες επιχειρήσεις συνεχώς μειώνεται, τη στιγμή που αυξάνεται ο πληθωρισμός, το κόστος ζωής για την εργατική - λαϊκή οικογένεια».

Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσια συζήτηση, που ανέδειξε την ανάγκη της παρέμβασης των λαών ώστε να παλέψουν σε κάθε χώρα για την ανατροπή της αστικής εξουσίας.