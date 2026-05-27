Σωματεία της Λυρικής καταγγέλλουν την απόλυση εργαζόμενου

Την απόλυση εργαζόμενου του τμήματος Πληροφορικής στην Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) καταγγέλλουν τα Σωματεία Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Τεχνικού - Βοηθητικού και Λοιπού Προσωπικού, Εκτελεστών Μουσικών Ορχήστρας, Χορωδίας και Συντελεστών Εργαζομένων.

«Πρόκειται για έναν εξειδικευμένο και πολύπειρο συνάδελφο με πολυετή και ουσιαστική προσφορά στον οργανισμό, ο οποίος παράλληλα εκλέγεται επί σειρά ετών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Εθνικής Λυρικής Σκηνής», καταγγέλλουν και προσθέτουν ότι «εργάζεται στη Λυρική Σκηνή από το 2008, καλύπτοντας διαρκείς και κρίσιμες ανάγκες ενός ιδιαίτερα νευραλγικού τμήματος για τη λειτουργία του οργανισμού».

Οπως επισημαίνουν, «παρά τη μακροχρόνια προσφορά του, παραμένει εδώ και χρόνια σε καθεστώς εργασιακής επισφάλειας, όπως και πολλοί ακόμη εργαζόμενοι της ΕΛΣ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες χωρίς σταθερές εργασιακές σχέσεις. Η συγκεκριμένη εξέλιξη εντείνει ακόμη περισσότερο το αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζόμενους και δημιουργεί εύλογες ανησυχίες για τη στελέχωση κρίσιμων υπηρεσιών του οργανισμού.

Η απομάκρυνση ενός τόσο έμπειρου εργαζόμενου αποδυναμώνει ουσιαστικά το τμήμα Πληροφορικής, αφήνοντάς το με σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, τη στιγμή που οι απαιτήσεις λειτουργίας της ΕΛΣ αυξάνονται συνεχώς. Παράλληλα ενισχύεται η τάση αντικατάστασης σταθερής και εξειδικευμένης εργασίας από εξωτερικές συνεργασίες και εργολαβικές λύσεις, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη συνέχεια και τη σταθερότητα στη λειτουργία του οργανισμού.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και το γεγονός ότι πρόκειται για εκλεγμένο συνδικαλιστικό εκπρόσωπο των εργαζομένων. Η δυνατότητα των εργαζομένων να συμμετέχουν ενεργά στη συνδικαλιστική ζωή και να εκπροσωπούν τους συναδέλφους τους χωρίς φόβο ή πίεση αποτελεί θεμελιώδη αρχή ενός σύγχρονου και δημοκρατικού εργασιακού περιβάλλοντος

Ως εργαζόμενοι της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, θεωρούμε ότι ο σεβασμός στους ανθρώπους που στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία του οργανισμού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση του υψηλού καλλιτεχνικού και λειτουργικού επιπέδου της ΕΛΣ».