Λένα Πλάτωνος - Μαρία Φαραντούρη μαζί στο Ηρώδειο

Μια σπάνια μουσική σύμπραξη φέρνει στοδύο εμβληματικές μορφές της ελληνικής μουσικής. Η πρωτοποριακή συνθέτριακαι η ερμηνεύτριασυναντιούνται για μια ξεχωριστή βραδιά, τηνμε τρία σπουδαία έργα, όπου ο

Οι «Ποιήτριες του αρχαίου κόσμου» επιστρέφουν μέσα από τα λιγοστά μα σπουδαία τους «σπαράγματα». Η μουσική της Λένας Πλάτωνος γίνεται το όχημα που μεταφέρει τις ποιήτριες δυναμικά στο παρόν και τους εξασφαλίζει μια ζωή στο μέλλον - πλέον, τραγουδισμένη - δίνοντας έναν σύγχρονο τόνο στα έργα με την ηλεκτρονική της παλέτα. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει την παράδοση της αρχαιοελληνικής μουσικής κλίμακας, εντάσσοντας και στοιχεία από το παραδοσιακό τραγούδι. Η φύση και τα ταπεινά της πλάσματα, η φιλία των κοριτσιών, ο έρωτας κι ο πόλεμος, ο θάνατος και η ζωή, η ισότητα των φύλων - πρωταγωνιστούν στα λυρικά και τρυφερά τραγούδια τους.

Στo δεύτερο έργο της Λένας Πλάτωνος, «Οι Μοίρες», που δημιουργείται ειδικά για το φετινό Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τις επιλεγμένες παραστάσεις στο Ηρώδειο, η συνθέτρια και ο Θάνος Τσακνάκης φέρνουν στο προσκήνιο τον Μύθο του Ηρός στην Πολιτεία και την ανασυνθέτουν ποιητικά σε αυτό το νέο έργο. Η σύνθεση είναι γραμμένη για τον ταλαντούχο διεθνή σολίστα του φλάουτου Στάθη Καραπάνο και την εμβληματική φωνή της Μαρίας Φαραντούρη, ενώ στο τελευταίο μέρος συμμετέχει ερμηνευτικά και η Αθηνά Ρούτση. Τα πρωτότυπα κείμενα των αφηγήσεων και οι αποδόσεις τους (Σπαράγματα - Μοίρες) στα νέα Ελληνικά ανήκουν στον Θάνο Τσακνάκη.

Η παράσταση περιλαμβάνει μια «επίσκεψη» στο έργο της Πλάτωνος «Σαμποτάζ», που κυκλοφόρησε το 1981 και θεμελίωσε τον ηλεκτρονικό ήχο στην Ελλάδα, ενώ ολοκληρώνεται με την παρουσίαση του νεότερου τραγουδιού της Λένας Πλάτωνος «Καινούργιοι Ανθρωποι», σε στίχους Νίκου Μωραΐτη.

