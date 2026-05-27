«Σύννεφα Μπαλόνια» σε βινύλιο...

Η αγαπημένη ερμηνεύτριαετοιμάζεται να γιορτάσει τηνμε μια ζεστή μουσική βραδιάστις 20.30 στη(Γιατράκου 4, πλατεία Αυδή).

Παρέα με τους δημιουργούς του δίσκου, Οδυσσέα Ιωάννου και Σταύρο Σιόλα, η Βιολέτα θα παρουσιάσει ζωντανά όλα τα τραγούδια του «Σύννεφα Μπαλόνια», με αφορμή την κυκλοφορία του σε βινύλιο από το «Ogdoo Group». Η βραδιά θα περιλαμβάνει και αγαπημένα τραγούδια από τις προηγούμενες συνεργασίες τους.

Οπως σημειώνει η Β. Ικαρη, «στις 27 Μαΐου, μαζί με τον Σταύρο Σιόλα και τον Οδυσσέα Ιωάννου, σας περιμένουμε στη "Γαλιάντρα" για να παρουσιάσουμε ζωντανά το EP "Σύννεφα Μπαλόνια", με αφορμή την κυκλοφορία του σε βινύλιο από το "Ogdoo Group".

Ετοιμάζουμε μια βραδιά γιορτινή, γεμάτη τραγούδια από το EP, αλλά και άλλα από προηγούμενες συνεργασίες μας, που αγαπήθηκαν και σημαίνουν κάτι ξεχωριστό για τον καθέναν. Πάνω απ' όλα, όμως, θέλουμε να στήσουμε μια γιορτή με πολλή μουσική και ανθρώπους που κάνουν τα τραγούδια να αποκτούν αληθινό νόημα κάθε φορά που τα τραγουδάμε μαζί. Σας περιμένουμε με ελεύθερη είσοδο και καλοκαιρινή διάθεση, για μια στιγμή που ελπίζουμε να θυμόμαστε καιρό».

Στη σκηνή θα τους συνοδεύουν οι εξαιρετικοί μουσικοί Γιώργος Θεοδωρόπουλος (πλήκτρα), Αγγέλικα Παπανικολάου (ακορντεόν) και Γιάννης Ταυλάς (κιθάρες), ενώ την ηχοληψία έχει αναλάβει ο Κώστας Κυριακίδης.