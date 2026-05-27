Τιμά τον γλύπτη Μεμά Καλογηράτο

Εκδήλωση προς τιμήν του καταξιωμένου γλύπτηδιοργανώνει οστις 7.30 μ.μ. στηνόπου θα του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα από τον δήμαρχοκαι θα παρουσιαστεί το γλυπτό του, ύψους 2.35 μ., που δεσπόζει στον χώρο.

Για την καλλιτεχνική πορεία του καταξιωμένου γλύπτη θα μιλήσει η ιστορικός Τέχνης Μπία Παπαδοπούλου. Θα συμμετάσχει ένα αντιπροσωπευτικό σχήμα της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» υπό τη διεύθυνση της Βάγιας Ζεπάτου.

Ο Μ. Καλογηράτος επιστρέφει συμβολικά στην πόλη όπου μεγάλωσε και έκανε την πρώτη του καλλιτεχνική εμφάνιση, προσφέροντας δύο εμβληματικά έργα του για να κοσμούν το δημαρχείο και την πλατεία της γειτονιάς των παιδικών του χρόνων, καθώς επιθυμεί να αφήσει ένα διαχρονικό αποτύπωμα της μνήμης και της σχέσης του με την Πάτρα.

Ο Μ. Καλογηράτος γεννήθηκε το 1940 στο χωριό Πετρικάτα της Κεφαλονιάς. Το πατρικό του σπίτι κάηκε στην Κατοχή και έτσι μετακινήθηκε στην Πάτρα μαζί με την οικογένειά του. Στην Ανθούπολη ο καλλιτέχνης μεγάλωσε, πήγε σχολείο και ανέπτυξε τις πρώτες του καλλιτεχνικές αναζητήσεις ως μαθητής του αγιογράφου και ζωγράφου Γεωργίου Παπαδημητρίου, γνωστού με το ψευδώνυμο «Φαών».

Στη συνέχεια ο Καλογηράτος ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών από το 1960 έως το 1966, αποσπώντας διακρίσεις. Αρχικά παρακολούθησε το Α' Εργαστήριο Γλυπτικής, που διηύθυνε ο διευθυντής της σχολής και ακαδημαϊκός Γιάννης Παππάς. Μόλις ιδρύθηκε το Β' Εργαστήριο, το 1961, και το ανέλαβε ο Θανάσης Απάρτης, ο Μεμάς δεν δίστασε να τον ακολουθήσει, εκτιμώντας τόσο την παρισινή του δράση και αναγνώριση όσο και τον εξαιρετικό του χαρακτήρα.

Η πρώτη καλλιτεχνική εμφάνιση του νεαρού δημιουργού πραγματοποιήθηκε το 1965 με ατομική έκθεση στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών, ενώ ήταν ακόμα φοιτητής. Παράλληλα συμμετείχε στους φοιτητικούς αγώνες του «1-1-4».

Η γόνιμη καλλιτεχνική του πορεία συνεχίστηκε στην Αθήνα μαζί με τους κοινωνικούς του αγώνες. Σήμερα ζει και δημιουργεί στη γενέτειρά του, Κεφαλονιά.