ΚΡΗΤΗ

Στους δρόμους αύριο οι υγειονομικοί για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό

Την αυριανή πανυγειονομική - παγκρήτια κινητοποίηση ετοιμάζουν σωματεία εργαζομένων από δημόσια νοσοκομεία της του νησιού, δίνοντας συνέχεια στον μεγάλο αγώνα των τελευταίων χρόνων για μέτρα στήριξης κόντρα στην ένταση της εμπορευματοποίησης.

Το κάλεσμα αυτό απευθύνουν το Σωματείο Εργαζομένων ΠΑΓΝΗ, η Ενωση Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, το Σωματείο Εργαζομένων στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου και άλλα υγειονομικά σωματεία, που με αφορμή τη στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ για την Κρήτη, οργανώνοντας συλλαλητήριο, αύριο Τετάρτη στις 10.30 π.μ. έξω από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο που θα καταλήξει στην Πλατεία Ελευθερίας.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της κινητοποίησης, χτες παραχωρήθηκε συνέντευξη Τύπου, με τον Δημήτρη Φλυτζανή, πρόεδρο της Ενωσης Εργαζομένων Βενιζέλειου Νοσοκομείου, να θυμίζει μεταξύ άλλων τις μεγάλες κινητοποιήσεις των υγειονομικών σωματείων της Κρήτης τα τελευταία χρόνια. Προειδοποίησε ότι τα οξυμένα προβλήματα θα χειροτερέψουν ενόψει της τουριστικής περιόδου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι μόνο από τον Οκτώβρη του 2021 τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου δείχνουν ότι τα νοσοκομεία της Κρήτης έχουν 1.060 άτομα λιγότερο προσωπικό. «Αυτό και μόνο τα λέει όλα. Τα χρήματα για κτίρια ή για εξοπλισμό δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες για προσωπικό. Χωρίς προσωπικό δεν μπορούν να δουλέψουν τα νοσοκομεία», ξεκαθάρισε, αποκαλύπτοντας την υποκρισία της κυβέρνησης που επικαλείται τις ανακαινίσεις για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις.

Στη συνέντευξη, ο Δημήτρης Βρύσαλης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΠAΓΝΗ και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕΔΗΝ, σημείωσε πως είναι μονόδρομος ο κοινός αγώνας μέσα από τα σωματεία, με διεκδικήσεις που απέναντι στην εγκληματική πολιτική βάζουν τις σύγχρονες ανάγκες του λαού για δημόσια και δωρεάν Υγεία. «Αυτόν τον δρόμο έχουμε περπατήσει τα υγειονομικά σωματεία της Κρήτης, με κοινά αιτήματα και διεκδικήσεις», σημείωσε, αναδεικνύοντας ως σημαντική παρακαταθήκη την ενότητα σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία «έχει στριμώξει κυβέρνηση, ΥΠΕ και διοικήσεις, έχει αποτρέψει τον τοπικισμό και τον συντεχνιασμό».

Μίλησε ακόμα για τα κλειστά κρεβάτια ΜΕΘ, τις κλειστές χειρουργικές αίθουσες, τις 8.000 αναμονές ασθενών, αναδεικνύοντας ότι «την ίδια ώρα, θεριεύει ο μεγάλος ιδιωτικός τομέας». «Είμαστε εδώ σήμερα και δηλώνουμε ότι θα δώσουμε συνέχεια στον αγώνα και τη διεκδίκηση, κόντρα σε όσους βάζουν πλάτες στην κυβερνητική πολιτική, στη λογική των "θυσιών" για την πολεμική οικονομία, στη δημοσιονομική πειθαρχία και στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αλλά και κόντρα στις φωνές της μοιρολατρίας και της απογοήτευσης, σε όσους δεν βλέπουν ή κάνουν πως δεν βλέπουν τα βήματα που γίνονται στην κατεύθυνση ενίσχυσης του ταξικού ρεύματος στο συνδικαλιστικό κίνημα», κατέληξε.

Μιλώντας για την αυριανή κινητοποίηση και ο Γιώργος Μανουσάκης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου Κρήτης, τόνισε πως είναι μια ακόμα πρωτοβουλία «ενάντια στην προσπάθεια εμπορευματοποίησης και αποδυνάμωσης των νοσοκομείων της Κρήτης προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο νησί». Μεταφέροντας συγκεκριμένα στοιχεία, ανέδειξε ότι στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου τις μισές μέρες του μήνα δεν εφημερεύει αναισθησιολόγος, δεν εφημερεύει ακτινολόγος, έχουν μειωθεί οι κλίνες ΜΕΘ από 6 σε 4. Για να βγουν οι εφημερίες στη ΜΕΘ μετακινούνται γιατροί από το ΠΑΓΝΗ και από το «Γεννηματά» στην Αθήνα. Για να βγουν οι εφημερίες στο ΤΕΠ μετακινούνται γιατροί από το Νοσοκομείο Νεάπολης και έχει μειωθεί ο αριθμός των εργαζομένων του νοσοκομείου τα τελευταία τέσσερα χρόνια κατά 87 εργαζόμενους.

Υπογράμμισε ότι πρόκειται για «πλήρη αποδυνάμωση και διάλυση των Μονάδων Υγείας του Νομού Λασιθίου. Τα ίδια γίνονται και στη Σητεία, όπου έχει κλείσει η Παθολογική Κλινική. Τα ίδια γίνονται και στην Ιεράπετρα, όπου η Παθολογική Κλινική εφημερεύει τις μισές μέρες του μήνα και επίσης υπάρχει μόνο μία αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο. Μεγάλα προβλήματα υπάρχουν και στο Νοσοκομείο Νεάπολης με συνεχείς παραιτήσεις γιατρών και προσωπικού. Αυτά που λέει η κυβέρνηση, ότι είναι το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών, είναι καθαρά επικοινωνιακά και δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν την Τετάρτη στην πορεία από το Βενιζέλειο προς το κέντρο του Ηρακλείου».