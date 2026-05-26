ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Αύξηση των πολιτικών κρατουμένων

Ερευνα του πανεπιστημίου Queen Mary του Λονδίνου κατέγραψε σημαντική αύξηση των πολιτικών κρατουμένων στο Ηνωμένο Βασίλειο κυρίως σε ό,τι αφορά κινητοποιήσεις κατά των ισραηλινών επιθέσεων και της γενοκτονίας στη Γάζα και για δράσεις κατά της καταστροφής του περιβάλλοντος από τους ενεργειακούς κολοσσούς.

Η έρευνα καταγράφει 286 πολιτικούς κρατούμενους που έχουν καταδικαστεί στη Βρετανία. Επισημαίνει επίσης πως πλέον για ενέργειες άμεσης δράσης ή πολιτικής ανυπακοής οι ποινές είναι μεγαλύτερης διάρκειας και πιο συχνές σε άσκηση κατά διαδηλωτών.

Οι ποινές φυλάκισης για πράξεις άμεσης δράσης ή πολιτικής ανυπακοής επιβάλλονται σήμερα με «αυξανόμενη συχνότητα και μεγαλύτερη αυστηρότητα», αναφέρει η έκθεση που χαρακτηρίζει την προφυλάκιση ως «την πρώτη γραμμή της επίθεσης κατά των διαμαρτυριών και της πολιτικής ανυπακοής».

Διαπιστώνεται επίσης πως περίπου στο 40% των περιπτώσεων φυλάκισης για περιπτώσεις πολιτικές (όπως το παλαιστινιακό ή το περιβάλλον), οι κατηγορίες σχετίζονται με την περιφρόνηση του δικαστηρίου, που αφορούν είτε τη συμπεριφορά του κατηγορουμένου στην αίθουσα του δικαστηρίου, είτε όταν παραβιάζεται αστική διαταγή που έχει εκδοθεί από ιδιωτική εταιρεία ή δημόσια αρχή για την αποτροπή διαμαρτυρίας.

Ενοχος για υπεξαίρεση χρημάτων από το SNP

Ο Πίτερ Μιούρελ, πρώην σύζυγος της πρωθυπουργού της Σκωτίας και αρχηγού του κόμματος «Scottish National Party» (SNP) Νίκολα Στέρτζον, δήλωσε ένοχος για την κατηγορία της υπεξαίρεσης 400.310,65 λιρών από τα ταμεία του κόμματος στο πλαίσιο εξωδικαστικής συμφωνίας με τις εισαγγελικές αρχές. Ο Μιούρελ παραμένει προφυλακισμένος και αναμένεται να εμφανιστεί στο δικαστήριο στις 2 Ιουνίου.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες των τελευταίων 79 ετών καταγράφηκαν το Σαββατοκύριακο σε Αγγλία, Ουαλία και Βόρεια Ιρλανδία, καθώς η Κυριακή ήταν η πιο ζεστή μέρα του Μαΐου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Στο Χίθροου, η μέγιστη θερμοκρασία ήταν 32,1 βαθμοί Κελσίου, στο Κάρντιφ καταγράφηκαν 27,4 βαθμοί Κελσίου, ενώ η θερμοκρασία στη Σκωτία (Εδιμβούργο) έφτασε τους 23,5 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο συμβαίνει και σε όλη τη Δυτική Ευρώπη με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.