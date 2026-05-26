ΠΑΤΡΑ - «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Νέα παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στη μισθοδοσία

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο προνοιακό ίδρυμα ΑμεΑ «Κιβωτός της Αγάπης» στην Πάτρα, δομή στην οποία φιλοξενούνται 68 άτομα με σοβαρά προβλήματα. Χθες οι εργαζόμενοι προχώρησαν σε νέα παρέμβαση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, απαιτώντας την εξασφάλιση της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης για τη μισθοδοσία τους και για τη λειτουργία του χώρου.

Να σημειωθεί ότι τουλάχιστον τον τελευταίο ενάμιση χρόνο οι περίπου 50 εργαζόμενοι πληρώνονται με «έναντι», λόγω της οικονομικής ασφυξίας του ιδρύματος, που στηρίζεται ουσιαστικά σε χορηγίες, αφού η ετήσια κρατική επιχορήγηση φτάνει τα 50.000 ευρώ ενώ μόνο η μισθοδοσία ανέρχεται σε 70.000 ευρώ τον μήνα. Ως αποτέλεσμα έχει δημιουργηθεί χρέος εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ (300.000 - 500.000) του ιδρύματος προς ΔΕΗ, προμηθευτές, ασφαλιστικά ταμεία κ.λπ. Την ίδια ώρα ακόμα και τα νοσήλια των 1.073 ευρώ που καταβάλλει για κάθε τρόφιμο ο ΕΟΔΥ είναι πολύ λιγότερα από τα 1.750 ευρώ που υπολογίζεται ότι χρειάζονται λόγω της ακρίβειας σε φάρμακα, τρόφιμα κ.ά.

Στη χθεσινή παρέμβαση, που οργανώθηκε από τους εργαζόμενους με το κλαδικό Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγείας και το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και με τον αναπληρωτή περιφερειάρχη κατά την οποία απαίτησαν την εξασφάλιση τακτικής κρατικής χρηματοδότησης που να καλύπτει όλες τις ανάγκες λειτουργίας του ιδρύματος. Επίσης απαιτήθηκε άμεση έκτακτη χρηματοδότηση για τις χρωστούμενες μισθοδοσίες και την κάλυψη των υποχρεώσεων της «Κιβωτού», με την περιφερειακή αρχή να δεσμεύεται για συνάντηση με την υπουργό Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι παραμένουν σε θέσεις μάχης για τη διεκδίκηση όλων των χρωστούμενων, για να πάψουν οι καθυστερήσεις και η ανασφάλεια στη λειτουργία του ιδρύματος.