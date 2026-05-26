«ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ασθενείς νοσηλεύονται σε φορείο από την περασμένη Παρασκευή!

Η εικόνα που έφτασε στην εφημερίδα είναι από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο, στην Α' Παθολογική κλινική. Οπως καταγγέλλουν συγγενείς ασθενούς, ο άνθρωπός τουςΣτην ίδια κλινική νοσηλεύονται σε ράντζα και φορεία μεταξύ άλλων καρκινοπαθείς και άλλα βαριά περιστατικά.

Αυτό είναι «το ΕΣΥ στα καλύτερά του». Κι όταν η ίδια εικόνα έφτασε και στον υπουργό Υγείας, τι απάντησε; «Α, είναι η κυρία που της είπαμε να πάει σε άλλο νοσοκομείο και δεν ήθελε»...

Οπως καταγγέλλουν όμως οι συγγενείς της νοσηλευόμενης, ο υπουργός Υγείας λέει ψέματα, άλλωστε δεν είναι δα και η πρώτη φορά. Χώρια που οι ασθενείς δεν είναι «περιοδεύων θίασος», να γυρίζουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρουν διαθέσιμο κρεβάτι.

Μάλιστα, στη χρόνια υποστελέχωση του νοσοκομείου προστέθηκε το νέο εγκληματικό καθεστώς εφημέρευσης, παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων ότι «το μοντέλο πρωινής εφημέρευσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το υπάρχον προσωπικό». Αποτέλεσμα; Το νοσοκομείο να είναι σταθερά με μηδέν διαθέσιμες κλίνες, οι συνθήκες εργασίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας να έχουν επιδεινωθεί, αυξάνοντας σημαντικά και την πιθανότητα ιατρικών λαθών.