Τρίτη 26 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
«ΛΑΪΚΟ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Ασθενείς νοσηλεύονται σε φορείο από την περασμένη Παρασκευή!

Η εικόνα που έφτασε στην εφημερίδα είναι από το «Λαϊκό» Νοσοκομείο, στην Α' Παθολογική κλινική. Οπως καταγγέλλουν συγγενείς ασθενούς, ο άνθρωπός τους νοσηλεύεται σε φορείο - όπως και άλλοι 30 ασθενείς - στον διάδρομο από την περασμένη Παρασκευή. Στην ίδια κλινική νοσηλεύονται σε ράντζα και φορεία μεταξύ άλλων καρκινοπαθείς και άλλα βαριά περιστατικά.

Αυτό είναι «το ΕΣΥ στα καλύτερά του». Κι όταν η ίδια εικόνα έφτασε και στον υπουργό Υγείας, τι απάντησε; «Α, είναι η κυρία που της είπαμε να πάει σε άλλο νοσοκομείο και δεν ήθελε»...

Οπως καταγγέλλουν όμως οι συγγενείς της νοσηλευόμενης, ο υπουργός Υγείας λέει ψέματα, άλλωστε δεν είναι δα και η πρώτη φορά. Χώρια που οι ασθενείς δεν είναι «περιοδεύων θίασος», να γυρίζουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο μέχρι να βρουν διαθέσιμο κρεβάτι.

Μάλιστα, στη χρόνια υποστελέχωση του νοσοκομείου προστέθηκε το νέο εγκληματικό καθεστώς εφημέρευσης, παρά τις προειδοποιήσεις των εργαζομένων ότι «το μοντέλο πρωινής εφημέρευσης δεν μπορεί να εφαρμοστεί με το υπάρχον προσωπικό». Αποτέλεσμα; Το νοσοκομείο να είναι σταθερά με μηδέν διαθέσιμες κλίνες, οι συνθήκες εργασίας και οι παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας να έχουν επιδεινωθεί, αυξάνοντας σημαντικά και την πιθανότητα ιατρικών λαθών.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κάτω τα χέρια από την Κούβα και τον αγωνιστή λαό της!
Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!
Μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο Σωματείων και Ομοσπονδιών στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη
«Δεν παζαρεύουμε τις ζωές μας, τις οικογένειες και τα χωριά μας»
Στους δρόμους αύριο οι υγειονομικοί για δημόσια και δωρεάν Υγεία για όλο τον λαό
 Νέος κύκλος αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα
Αρχαιρεσίες σωματείων αυτοαπασχολούμενων
 Νέα παρέμβαση για τις καθυστερήσεις στη μισθοδοσία
 Συγκεντρώσεις αλληλεγγύης σε Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Καλαμάτα
 Συνεχίζεται η συλλογή υπογραφών
 Στάση εργασίας στη «Nova» ενάντια στις απολύσεις
 Ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες στο Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αττικής
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ