Αρχαιρεσίες σωματείων αυτοαπασχολούμενων

Κάλεσμα ισχυροποίησης των Σωματείων τους δίνουν οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι στην Εστίαση και στους υδραυλικούς, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις εκλογές που εξελίσσονται αυτές τις μέρες στην Ενωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας και στον Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ).

Συγκεκριμένα, η νεοσύστατη Ενωση Επαγγελματιών Εστίασης Αθήνας προχωρά σε Γενική Συνέλευση σήμερα στις 17.00 στην Κάνιγγος 27 για την οργάνωση των εκλογών, που θα πραγματοποιηθούν από τις 26 Μάη έως τις 8 Ιούνη.

Στο κάλεσμά του το Σωματείο απευθύνεται στους μικρούς επαγγελματίες σε όλη την Αττική, των μικρών καφέ, των ψητοπωλείων, των ταβερνών, των μπαρ, των μεζεδοπωλείων και των οικογενειακών μαγαζιών της γειτονιάς, ώστε να μαζικοποιήσουν τις γραμμές της και να συμμετάσχουν στις πρώτες εκλογές.

Το πρόγραμμα της κάλπης διαμορφώνεται ως εξής: Σήμερα Τρίτη 19.00 - 21.00 Κάνιγγος 27, Τρίτη 2 Ιούνη 12.00 - 20.00 Παγκράτι (πλατεία Μεσολογγίου), Τετάρτη 3 Ιούνη 12.00 - 20.00 Καλλιθέα (Πλάτωνος 31), Πέμπτη 4 Ιούνη 12.00 - 20.00 Νέα Ιωνία (Αγνώστων Ηρώων 60-62), Σάββατο 6 Ιούνη 12.00 - 20.00 Περιστέρι (Μεγάλου Αλεξάνδρου 63, Μπουρνάζι), Δευτέρα 8 Ιούνη 12.00 - 20.00 πλατεία Κάνιγγος (Πατούσα 3).

Ολοκληρώνονται σήμερα οι εκλογές στον Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας

Τελευταία μέρα είναι η σημερινή για τις εκλογές στον Σύνδεσμο Εγκαταστατών Υδραυλικών Αθήνας (ΣΕΥΑ), που ξεκίνησαν την Κυριακή.

Η κάλπη σήμερα θα βρίσκεται από τις 09.00 έως τις 12.00 στα γραφεία του Συνδέσμου (Πανδώρου 22).