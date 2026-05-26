ΗΠΑ

Κίνδυνος χημικού ατυχήματος σε εργοστάσιο της «GKN Aerospace» στην Καλιφόρνια

Σοβαρή απειλή χημικού ατυχήματος σε εγκαταστάσεις δεξαμενής με επικίνδυνα χημικά το Σάββατο στις ΗΠΑ, στο Γκάρντεν Γκρόουβ της κομητείας Οραντζ της Καλιφόρνια, ανάγκασε σε απομάκρυνση άνω των 40.000 κατοίκων παρακείμενων περιοχών 56 χλμ. νότια του Λος Αντζελες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, εστία πιθανού κινδύνου συνιστά μια δεξαμενή με περίπου 26.000 λίτρα εύφλεκτου μεθακρυλικού μεθυλίου, που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία χημικών και κινδυνεύει να σπάσει λόγω επικίνδυνης αύξησης της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της, από τους 25 στους 32 βαθμούς Κελσίου. Η δεξαμενή βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της βρετανικής εταιρείας αεροναυπηγικής «GKN Aerospace» που είναι προμηθευτής εξαρτημάτων για πολιτικά και στρατιωτικά αεροσκάφη.

Η Πυροσβεστική προσπαθεί να ψύξει τη δεξαμενή για να αποτρέψει την επικίνδυνη έκρηξη, που θα μπορούσε να απελευθερώσει σημαντικές ποσότητες τοξικών αερίων σε μεγάλη κατοικημένη περιοχή.

Από την Πέμπτη το βράδυ που παρατηρήθηκε το συμβάν μέχρι χτες, οι τοπικές αρχές δεν έκαναν κάποια ανακοίνωση για την αιτία της αύξησης της θερμοκρασίας στη δεξαμενή.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, κήρυξε την περιοχή σε έκτακτη κατάσταση μετά την προχτεσινή διαπίστωση ρωγμής στη δεξαμενή.

Νεκρός ένοπλος έξω από τον Λευκό Οίκο

Αναστάτωση προκλήθηκε στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου ώρα ΗΠΑ πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο στην Ουάσιγκτον, όταν ένας 21χρονος άρχισε πυροβολισμούς, προτού πέσει νεκρός από τα πυρά πρακτόρων της μυστικής υπηρεσίας.

Από τα διασταυρούμενα πυρά αναφέρθηκε και ο τραυματισμός ενός ατόμου, ενώ προκλήθηκε πανικός σε δημοσιογράφους που κάλυπταν τον Λευκό Οίκο και βρίσκονταν στον χώρο τη στιγμή του συμβάντος.

Εκείνη την ο Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο του Λευκού Οίκου.

Ρεπορτάζ αμερικανικών ΜΜΕ ανέφεραν ότι ο δράστης του ένοπλου περιστατικού ήταν ο 21χρονος Ναζίρ Μπεστ, από το Μέριλαντ, ο οποίος είχε ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων. Είχε αποπειραθεί άλλη μια φορά να παρεισφρήσει στον χώρο του Λευκού Οίκου, λέγοντας σε φρουρούς ότι ήταν ο «Ιησούς Χριστός» και ότι ήθελε να τον συλλάβουν.

Ενδεικτικό των σφοδρών αντιθέσεων στις ΗΠΑ είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ έχει γίνει στόχος τριών φερόμενων αποπειρών δολοφονίας. Η τελευταία περίπτωση ήταν στις 25 Απρίλη, όταν ένοπλος προσπάθησε να περάσει τρέχοντας σημείο ελέγχου ασφαλείας έξω από την αίθουσα ξενοδοχείου όπου βρίσκονταν ο Τραμπ μαζί με την σύζυγό του και με κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ.