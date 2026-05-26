ΠΕΚΙΝΟ.- Επίσημες επαφές στην Κίνα είχε από το Σάββατο ο Πακιστανός πρωθυπουργός, Σεχμπάζ Σαρίφ. Πέρα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή (όπου το Ισλαμαμπάντ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο και στο επίσημο παζάρι για το Ιράν), οι δύο πλευρές συζήτησαν και διεύρυνση της συνεργασίας τους σε μια σειρά πεδία, με δεδομένο τον σταθερό τους συντονισμό σε εμβληματικές επενδύσεις, όπως στον «Οικονομικό Διάδρομο Κίνας - Πακιστάν» (CPEC), βασικό σκέλος της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ενας Δρόμος».

ΙΣΛΑΜΑΜΠΑΝΤ.- Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν την Κυριακή σε βομβιστική επίθεση με στόχο τρένο που μετέφερε στρατιωτικούς από την Πεσαβάρ (βορειοδυτικά) προς την Κούετα (νοτιοδυτικά) της επαρχίας Μπαλουχιστάν. Η επίθεση σημειώθηκε στην πρωτεύουσα της επαρχίας, Κουέτα. Οι τραυματίες ξεπέρασαν τους 50.

ΚΙΝΣΑΣΑ - ΓΕΝΕΥΗ.- Οι υγειονομικές αρχές της ΛΔ Κονγκό ανέφεραν την Κυριακή πάνω από 904 ύποπτα κρούσματα και 119 πιθανούς θανάτους. Πριν λίγες μέρες είχαν ανακοινώσει περισσότερα από 700 ύποπτα κρούσματα και πάνω από 170 πιθανούς θανάτους, κυρίως στην επαρχία Ιτούρι, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της επιδημίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει προειδοποιήσει ότι η επιδημία αποτελεί πλέον «πολύ υψηλό» κίνδυνο για τη ΛΔ Κονγκό, παρότι παραμένει χαμηλός ο κίνδυνος παγκόσμιας εξάπλωσης της νόσου.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ.- Κάτοικοι που ζουν κοντά σε μια φλεγόμενη αποθήκη κλωστοϋφαντουργίας στην πόλη Τουμπίζ δυτικά των Βρυξελλών απομακρύνθηκαν χθες από τα σπίτια τους λόγω «σημαντικού κινδύνου» έκρηξης φιαλών υγραερίου που είναι αποθηκευμένα κοντά στην αποθήκη, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Σε άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής δυτικά των Βρυξελλών δόθηκε εντολή να μείνουν στα σπίτια τους, με κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους, λόγω της τοξικότητας του καπνού από τη φωτιά.