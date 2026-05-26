ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Πρόβες πολέμου για την «ημισφαιρική άμυνα»

Δραστικά αναβαθμισμένο ρόλο ξεδιπλώνει ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός στημε την άσκηση που έκαναν οι Ενοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ με την άδεια της κυβέρνησης του σοσιαλδημοκρατικού PSUV. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε έπειτα και από τη στρατιωτική επίθεση που έγινε στις αρχές του Γενάρη και τη «νέα σχέση» που ανέπτυξε η κυβέρνηση Τραμπ με την προσωρινή Πρόεδρο Ντ. Ροντρίγκες, μέχρι πρότινος «δεξί χέρι» του Ν. Μαδούρο.

Συγκεκριμένα, δύο αεροσκάφη MV-22 Osprey του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ πραγματοποίησαν άσκηση «αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης» στην αμερικάνικη πρεσβεία στο Καράκας. Τα αεροσκάφη πραγματοποίησαν υπερπτήσεις στο Καράκας και προσγειώθηκαν στις εγκαταστάσεις της πρεσβείας. Οπως μετέδωσαν ντόπια ΜΜΕ, μάλιστα, την άσκηση επέβλεψε ο επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης του στρατού των ΗΠΑ, γενικός διοικητής Φράνσις Λ. Ντόνοβαν.

Με φόντο τη σφοδρή κλιμάκωση της επιθετικότητας των ΗΠΑ σε όλη τη Λατινική Αμερική, όπως δείχνουν και οι χυδαίες απειλές κατά της Κούβας, και τη στοχευμένη επιχείρηση συγκρότησης συμμαχιών απέναντι σε Κίνα και Ρωσία, όπως η λεγόμενη «Ασπίδα της Αμερικής» (βλ. και συντονισμένη επίθεση σε λαϊκές διαδηλώσεις σε Βολιβία), η αμερικάνικη πρεσβεία έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι «βασικό συστατικό της ετοιμότητας της αποστολής τόσο εδώ στη Βενεζουέλα όσο και σε όλο τον κόσμο είναι η διασφάλιση της ικανότητας ταχείας αντίδρασης του στρατού». Επίσης τόνισε ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στη διασφάλιση της εφαρμογής του σχεδίου τριών φάσεων (...) ιδιαίτερα της σταθεροποίησης της Βενεζουέλας, και στη σημασία της κοινής ασφάλειας σε όλο το δυτικό ημισφαίριο», επαναλαμβάνοντας πως «οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί για μια ελεύθερη, ασφαλή και ευημερούσα Βενεζουέλα, για τον λαό της Βενεζουέλας, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το δυτικό ημισφαίριο».

Στάθηκε ακόμα στο ότι πρόκειται για τη δεύτερη κατά σειρά επίσκεψη του Ντόνοβαν στο Καράκας σε μόλις ένα πεντάμηνο (από τη στρατιωτική επίθεση του Γενάρη), κατά την οποία «συμμετείχε σε διμερείς συνομιλίες με ανώτερους εκπροσώπους της προσωρινής κυβέρνησης της Βενεζουέλας, πέρα από συναντήσεις στην πρεσβεία».

Από την πλευρά της κυβέρνησης της Βενεζουέλας ο ΥΠΕΞ Ιβάν Γκιλ ανέφερε ότι «κατόπιν αιτήματος της πρεσβείας των ΗΠΑ οι αρχές ενέκριναν άσκηση εκκένωσης (...) στο πλαίσιο της προετοιμασίας για πιθανές ιατρικές έκτακτες ανάγκες ή καταστροφικά συμβάντα», φυσικά χωρίς διευκρινίσεις ως προς το τι ακριβώς μπορεί να θεωρηθεί «καταστροφικό συμβάν», που απαιτεί μάλιστα επέμβαση Ενόπλων Δυνάμεων...

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ας καταγραφεί ότι η Μαρία Κορίνα Ματσάδο, στέλεχος της αντιπολίτευσης, μιλώντας σε Βενεζολάνους που ζουν στον Παναμά δεσμεύτηκε πως θα συνεχίσει να οργανώνει «κίνημα» με το οποίο επιδιώκει «πολιτική αλλαγή», ενώ υποστήριξε ότι «πλησιάζει η ώρα που θα επιστρέψω στη χώρα μας» και ότι «αυτό που έρχεται είναι μεγάλο, αυτό που έρχεται είναι εξαιρετικά μεγάλο».

Παρέμβαση του ΚΚ Βενεζουέλας

Σε ανακοίνωσή του το ΠΓ της ΚΕ του ΚΚ Βενεζουέλας (PCV) καταγγέλλει τα στρατιωτικά γυμνάσια και υπογραμμίζει τις ευθύνες της κυβέρνησης Ροντρίγκες, που ενεργεί «ως εγγυητής των οικονομικών συμφερόντων της Ουάσιγκτον».

Μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι «ενώ πραγματοποιούνται αυτές οι στρατιωτικές ασκήσεις, η χώρα είναι μάρτυρας της εμβάθυνσης των πολιτικών που ευνοούν το κεφάλαιο διεθνώς μέσω της παροχής στρατηγικών ενεργειακών και ορυκτών πόρων, της "ευελιξίας" στα εργασιακά δικαιώματα, της διοικητικής αδιαφάνειας και του περιορισμού των δημοκρατικών ελευθεριών».

Καταλήγοντας το ΚΚ Βενεζουέλας απαιτεί την άμεση διακοπή «όλων των ξένων στρατιωτικών ενεργειών ή ασκήσεων που θέτουν σε κίνδυνο την εθνική κυριαρχία», αλλά και να υπάρχει «δημόσια διαφάνεια σχετικά με τις πολιτικές - οικονομικές συμφωνίες και τις συμφωνίες ασφαλείας που έχουν υπογραφεί με την κυβέρνηση των ΗΠΑ».