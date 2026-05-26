ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ

Απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες Συμφωνίες του Αβραάμ από τις ΗΠΑ

Στην Ντόχα του Κατάρ μεταφέρθηκε χτες το ιμπεριαλιστικό παζάρι μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν για μία συμφωνία που θα καλύπτει μεταξύ άλλων τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια, τη διαχείριση του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου και την αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων στο εξωτερικό.

Στην ιρανική αντιπροσωπεία που έφτασε χτες στην Ντόχα για συνέχιση των διαπραγματεύσεων που γίνονταν μέχρι πρότινος κυρίως μέσω Πακιστάν, συμμετείχαν ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, ο πρόεδρος της ιρανικής βουλής Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ και ο διοικητής της ιρανικής Κεντρικής Τράπεζας, Αμπντολνασέρ Χεμμάτι.

Σύμφωνα με όσα είπαν χτες στο πρακτορείο Reuters Ιρανοί αξιωματούχοι, είναι πιθανό σε μελλοντικά στάδια να βρεθούν «εφικτές φόρμουλες» για την επίλυση της διαμάχης σχετικά με το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού, συμπεριλαμβανομένης της αραίωσης του υλικού υπό την επίβλεψη της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) του ΟΗΕ.

Η διαπραγμάτευση ΗΠΑ - Ιράν αναμενόταν να συζητηθεί χτες στο Πεκίνο κατά τις εκεί επαφές που έχουν (στο πλαίσιο τετραήμερης επίσκεψης που άρχισε την Κυριακή) ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάχ Σαρίφ, ο Πακιστανός στρατάρχης Ασίμ Μουνίρ και ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών Μοχσίν Νάκβι.

Οι διαβουλεύσεις αυτές γίνονται στο φόντο πρόσφατης ανακοίνωσης της Κίνας πως είναι έτοιμη να συνεργαστεί με το Πακιστάν, που πρωταγωνιστεί στον ρόλο μεσολάβησης για μία συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ώστε «να συμβάλει θετικά στην ταχεία αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή».

Την Κυριακή ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο «να καθησυχάσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει πυρηνικά όπλα», προσθέτοντας πως η ιρανική ηγεσία δεν θα συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά «την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας».

Τραμπ: Ηξεις αφήξεις...

Ενδεικτικό του σκληρού ιμπεριαλιστικού παζαριού ήταν η συνέχιση αντιφατικών «μηνυμάτων» από τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, που συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας ως επιπρόσθετο μοχλό πίεσης.

Χτες, για παράδειγμα, δήλωσε πως η συμφωνία με το Ιράν είτε θα είναι μια σπουδαία και ουσιαστική συμφωνία είτε δεν θα υπάρξει καθόλου συμφωνία. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάντως, έδειξε πως δεν βιάζεται για μία συμφωνία θεωρώντας πως οι ΗΠΑ «έχουν τον χρόνο στο πλευρό τους».

Το ίδιο 24ωρο, από το Νέο Δελχί όπου επισκέπτεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκτίμησε πως υπάρχουν ενδείξεις για μία «γερή συμφωνία» με το Ιράν λέγοντας: «Εχουμε κάτι που πιστεύω ότι είναι αρκετά γερό, στο τραπέζι, σε ό,τι αφορά το να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ, και για την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας».

Σε ό,τι αφορά τη στάση της αμερικανικής κυβέρνησης είχαν ενδιαφέρον πληροφορίες του Axios σχετικά με την τηλεφωνική συνδιάσκεψη που είχε το απόγευμα του Σαββάτου ο Πρόεδρος Τραμπ με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, του Μπαχρέιν, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και της Τουρκίας.

Οπως παραδέχθηκε στη συνέχεια ο ίδιος ο Τραμπ, ζήτησε από όσους ηγέτες δεν το έχουν κάνει ακόμη να υπογράψουν συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ, σε περίπτωση που επιτευχθεί μία «μεγάλη» συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν.

Ηγέτες των χωρών αυτών φάνηκαν (σύμφωνα με το Axios) δεκτικοί σε μία τέτοια περίπτωση, ιδιαίτερα μετά την προειδοποίηση του Τραμπ πως υπάρχει παράλληλα και το ενδεχόμενο νέας σύγκρουσης «σε μεγαλύτερη κλίμακα και με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ». Σε ανάρτησή του στο Truth Social ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτή την τηλεφωνική συνδιάσκεψη, τονίζοντας μεταξύ άλλων: «Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να προσπαθήσουν να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικό όλες αυτές οι χώρες, τουλάχιστον, να υπογράψουν ταυτόχρονα τις Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι χώρες που συζητήθηκαν είναι η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ήδη μέλος!), το Κατάρ, το Πακιστάν, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μπαχρέιν (ήδη μέλος!)».

Ο Τραμπ ανέφερε πως η διαδικασία θα πρέπει να αρχίσει «με την άμεση υπογραφή από τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ» και ότι μετά θα πρέπει να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες χώρες.

Στη συνέχεια ο Τραμπ διέκρινε ακόμη και την «πιθανότητα» μίας... «παγκόσμιας συμμαχίας» ή συμμετοχής του Ιράν στο μέλλον σε μία Συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ καταλήγοντας: «Ζητώ υποχρεωτικά από όλες τις χώρες να υπογράψουν αμέσως τις Συμφωνίες του Αβραάμ και, εάν το Ιράν υπογράψει τη συμφωνία του μαζί μου, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα ήταν τιμή να συμμετέχουν και αυτές σε αυτήν την απαράμιλλη Παγκόσμια Συμμαχία. Η Μέση Ανατολή θα είναι ενωμένη, ισχυρή και οικονομικά ισχυρή, όπως ίσως καμία άλλη περιοχή, οπουδήποτε στον κόσμο! Με αντίγραφο αυτής της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ζητώ από τους εκπροσώπους μου να ξεκινήσουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία υπογραφής αυτών των χωρών στις ήδη ιστορικές Συμφωνίες του Αβραάμ».

Πλάι στο δύσκολο παζάρι των ΗΠΑ με Ιράν και χώρες του Κόλπου, ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν επιχειρεί την εξασφάλιση των γαλλικών ιμπεριαλιστικών συμφερόντων στην περιοχή, πραγματοποιώντας νέα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό ομόλογο το Σάββατο και ηγέτες χωρών του Κόλπου. Οπως έγινε γνωστό από γαλλική διπλωματική πηγή, ο Πρόεδρος Μακρόν κατά τις επικοινωνίες αυτές «ωθεί προς τη διπλωματική οδό και μία λύση με διαπραγματεύσεις, με υπ' αριθμόν ένα προτεραιότητα το εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, πλήρως και χωρίς διόδια, τη σύναψη μιας κατάπαυσης του πυρός και την επανάληψη στη συνέχεια διαπραγματεύσεων πάνω στις άλλες πτυχές (πυρηνική, βαλλιστική και περιφερειακή)».

Βέβαια όσο ο Τραμπ φαντάζεται νέες συμφωνίες του Αβραάμ υπέρ του ισραηλινού κράτους - δολοφόνου, στις ΗΠΑ η ενδοαστική κόντρα και με αφορμή την ιμπεριαλιστική σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται. Οι Ρεπουμπλικάνοι «ανησυχούν» πως ο Πρόεδρος Τραμπ είναι έτοιμος να υποχωρήσει απέναντι στο Ιράν, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και οι Δημοκρατικοί τον κατηγορούν ότι οδήγησε τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου.

Πληροφορίες για την πιθανή «συμφωνία»

Από την άλλη, το πρακτορείο ΑΡ επικαλούμενο χτες δύο αξιωματούχους χωρών της περιοχής μετέδωσε πως το προσχέδιο της συμφωνίας περιλαμβάνει σταδιακό άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ παράλληλα με την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε ιρανικά λιμάνια. Φέρεται επίσης πως οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιτρέψουν στο Ιράν να πουλήσει το πετρέλαιό του μέσω εξαιρέσεων από τις κυρώσεις, ενώ η άρση των κυρώσεων και η αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων του Ιράν σε παγωμένα κεφάλαια θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης κατά τη διάρκεια μιας περιόδου 60 ημερών.

Σύμφωνα με τους περιφερειακούς αξιωματούχους, η Τεχεράνη θα συμφωνήσει να εγκαταλείψει αυτό το απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Ενας αξιωματούχος, με άμεση γνώση των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ότι ο τρόπος με τον οποίο το Ιράν θα το εγκαταλείψει, θα αποτελέσει αντικείμενο περαιτέρω συνομιλιών κατά τη διάρκεια της περιόδου των 60 ημερών. Μέρος αυτού πιθανότατα θα αραιωθεί και το υπόλοιπο θα μεταφερθεί σε τρίτη χώρα, ενδεχομένως στη Ρωσία, δήλωσε ο αξιωματούχος. Η Ρωσία έχει προσφερθεί να τα παραλάβει.

Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε την περίοδο των 60 ημερών και δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν εγκαταλείψει το απόθεμά του, δεν θα υπάρξει άρση των κυρώσεων.

Οι παραπάνω περιφερειακοί αξιωματούχοι που επικαλέστηκε το πρακτορείο ΑΡ, ανέφεραν επίσης πως το παζάρι περιλαμβάνει και ρύθμιση για τον τερματισμό του πολέμου του Ισραήλ στον Λίβανο, καθώς και μια δέσμευση να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις χωρών της περιοχής. Οι ΗΠΑ παράλληλα επιδιώκουν και... την «ελευθερία δράσης» του Ισραήλ κυρίως στο Ιράν με πρόσχημα την «ασφάλεια» ή την «αντιμετώπιση απειλών», κάτι που προκαλεί την έντονη αντίδραση του Ιράν. Αλλωστε, με βάση αυτό το πρόσχημα το Ισραήλ αιματοκυλά καθημερινά τον Λίβανο ή εξαπολύει επιθέσεις και στη Συρία σε περίπτωση που θεωρήσει «απαραίτητο».

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για ρυθμίσεις σε σχέση με το ιρανικό πυραυλικό βαλλιστικό πρόγραμμα που το Ισραήλ προσπάθησε να καταστρέψει.

Τι λέει το Ιράν

Απέναντι στις πληροφορίες αυτές ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκαεΐ, υπήρξε σαφής, τονίζοντας πως οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε «πολλά θέματα» που συζητήθηκαν για ένα πιθανό μνημόνιο συνεννόησης με τις ΗΠΑ. Επισήμανε δε πως αυτό δεν σημαίνει πως οι δύο πλευρές είναι κοντά στην υπογραφή μίας συμφωνίας και πως η ιρανική κυβέρνηση δεν συζητά επί του παρόντος το πυρηνικό πρόγραμμα. Επέρριψε επίσης ευθύνη στην αμερικανική πλευρά για αλλαγή θέσεων, τονίζοντας πως οι αλλαγές στις θέσεις των Αμερικανών αξιωματούχων δημιουργούν «προβλήματα» για οποιαδήποτε συμφωνία.

Παράλληλα, άλλοι Ιρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως δεν σχεδιάζεται η επιβολή τελών διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ωστόσο πως θα υπάρχουν κάποιες χρεώσεις για «υπηρεσίες πλοήγησης και προστασίας του περιβάλλοντος» της περιοχής.