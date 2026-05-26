BASKET LEAGUE

Στα ημιτελικά η ΑΕΚ

Την πρόκριση στα ημιτελικά της Βasket League πήρε η ΑΕΚ χθες, νικώντας 102-99 τον Αρη στη «Sunel Arena», στον τρίτο μεταξύ τους προημιτελικό. Η «Ενωση» έκανε το 2-1 στη σειρά και έκλεισε θέση στην τετράδα, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών θα κοντραριστούν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ.

Σε ένα συγκλονιστικό ματς, η ΑΕΚ παρά τα σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και την απώλεια των ριμπάουντ είχε το προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια. Στην τέταρτη περίοδο ο Αρης έβγαλε αντίδραση, όμως οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα βρήκαν τις λύσεις στο φινάλε.

Κορυφαίοι της ΑΕΚ ήταν ο Μπαρτλεϊ με 18 πόντους και ο Μπράουν με 14, και του Αρη ο Μήτρου - Λόνγκ με 23.