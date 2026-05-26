ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΡΕΤΣΙΝΑΔΩΝ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ

«Δεν παζαρεύουμε τις ζωές μας, τις οικογένειες και τα χωριά μας»

Αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν την πίεση προς την κυβέρνηση για σταθερή δουλειά και δικαιώματα δηλώνουν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ, οι ρετσινάδες - δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας και τα Σωματεία τους, χαιρετίζοντας τη συμμετοχή των συναδέλφων τους και τη στήριξη των συνδικάτων στη δυναμική κινητοποίηση που πραγματοποίησαν στην Αθήνα το Σάββατο.

Καλούν μάλιστα την κυβέρνηση να ορίσει άμεσα συναντήσεις με τα Σωματεία και να δώσει απαντήσεις τόσο στα αιτήματα που αφορούν την εργασία στα προγράμματα της ΔΥΠΑ, τα δικαιώματα και τη ζωή τους, όσο και για το μέλλον και την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, την προστασία και την αποκατάσταση του καμένου δάσους της βόρειας Εύβοιας, τονίζοντας παράλληλα ότι «κρατούν μικρό καλάθι» απέναντι σε υποσχέσεις και κυβερνητικές διαρροές.

«Τα Σωματεία μας απευθύνουν αγωνιστικό χαιρετισμό στα εκατοντάδες μέλη μας και στους κατοίκους των περιοχών μας, που σαν μια γροθιά αποδείξαμε ότι ο αγώνας για να ζήσουμε με αξιοπρέπεια στον τόπο μας θέλει ενότητα, μαζικότητα, αντοχή, πείσμα και αποφασιστικότητα. Αυτά τα έχουμε και με αυτά θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική νίκη», αναφέρουν τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ και των Ρετσινάδων - Δασεργατών Εύβοιας σε κοινό δελτίο Τύπου, και προσθέτουν:





Τώρα αγώνας για σταθερή δουλειά!

«Απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους εργαζόμενους και στα σωματεία της Στερεάς και Εύβοιας, της Αττικής και του Πειραιά για τη συγκλονιστική υποδοχή και συμπαράσταση. Με τη στάση τους, για ακόμη μία φορά, στάθηκαν δίπλα μας σαν αδελφό στον αδελφό. Μας εξόπλισαν με τη δύναμη της αλληλεγγύης και ύψωσαν στα ουράνια το ηθικό μας».

Το πρωί του Σαββάτου, και παρά τη δυνατή βροχή, οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και οι ρετσινάδες - δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας με τη διαδήλωσή τους στην Αθήνα πρόσθεσαν έναν μεγάλο σταθμό στον αγώνα που δίνουν για σταθερή δουλειά, για δικαιώματα, για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια, στέλνοντας παράλληλα στην κυβέρνηση το αποφασιστικό μήνυμα ότι «δεν παζαρεύουμε τις ζωές μας, τις οικογένειες και τα χωριά μας».

Στο πλευρό τους βρέθηκαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης, Χρήστος Κατσιώτης και Διαμάντω Μανωλάκου, εκφράζοντας τη στήριξη του Κόμματος και σε αυτήν τη φάση του αγώνα και των διεκδικήσεών τους.

Το σύνθημα «ΛΑΡΚΟ - ρετσινάδες μια γροθιά, τώρα αγώνας για σταθερή δουλειά» ακούστηκε δυνατά στη μαχητική κινητοποίηση, δείχνοντας την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τον αγώνα για να διεκδικήσουν το δίκιο τους, να υπερασπιστούν τη ζωή και τα χωριά τους απέναντι στην πολιτική που τους τσακίζει.





Από τα ΛΑΡΚΟχώρια και τη βόρεια Εύβοια στην Αθήνα

Αυτό ξεκαθάρισαν στην κυβέρνηση,ενώ δεν υπήρχε και κανένας στο υπουργείο για να καταθέσουν τα αιτήματά τους.

Οι ρετσινάδες και οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ ξεκίνησαν τα ξημερώματα από κάθε γωνιά της βόρειας Εύβοιας και τα ΛΑΡΚΟχώρια για το συλλαλητήριο στην Αθήνα. Μαζί με τις οικογένειές τους, με μικρά παιδιά στα χέρια, με εργαζόμενους, βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, με κατοίκους των χωριών τους να κατεβαίνουν μαζί τους, συμμετέχοντας σε έναν αγώνα που από την πρώτη στιγμή ήταν και δικός τους αγώνας.

Αρχικά συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια και κάτω από δυνατή βροχή ξεκίνησαν την πορεία προς το Σύνταγμα. Χωρίς να πτοούνται, φώναζαν καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας συνθήματα για δουλειά και δικαιώματα, για ζωή με αξιοπρέπεια: «ΛΑΡΚΟ - ρετσινάδες μια γροθιά, τώρα αγώνας για σταθερή δουλειά», «Υπουργέ άκου μας καλά, ζωή με αξιοπρέπεια και σταθερή δουλειά», «Θέλουμε δουλειά και όχι ανεργία, τέρμα πια η κοροϊδία» και «Εργάτη πολέμα, σου πίνουνε το αίμα» ακούγονταν δυνατά, δείχνοντας την αποφασιστικότητα συνέχισης του αγώνα και της διεκδίκησης.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε μπροστά στο υπουργείο Εργασίας, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν δυνατά τα συνθήματά τους, στέλνοντας μήνυμα καταδίκης της πολιτικής που τσακίζει τις ζωές τους.

«Το κλείσιμο της ΛΑΡΚΟ και η φωτιά στη βόρεια Εύβοια δεν ήταν "κατάρα", ήταν έγκλημα»

Την αποφασιστικότητα για συνέχιση του αγώνα μετέφερε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, τονίζοντας ότι «η παραγωγή ρητίνης από τα δάση της Εύβοιας και η παραγωγή σιδηρονικελίου από τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ ήταν οι δουλειές μας, η τέχνη που μάθαμε από τα γεννοφάσκια μας.

Το μεροκάματο από αυτές τις εργασίες ήταν ο κύριος οικονομικός "πνεύμονας" των περιοχών μας. Με αυτό το μεροκάματο φτιάξαμε τα σπίτια μας, δημιουργήσαμε οικογένειες, αναπτύξαμε κοινωνικές σχέσεις και άλλα επαγγέλματα, μας μεγάλωσαν οι γονείς μας και μεγαλώναμε τα παιδιά μας».

Αναφέρθηκε στις ευθύνες της κυβέρνησης, της ΕΕ και των κομμάτων της, υπογραμμίζοντας ότι «η φωτιά στην Εύβοια και το σβήσιμο της φωτιάς των καμινιών της ΛΑΡΚΟ δεν ήταν "κατάρα, μοιραίο και κακιά στιγμή". Ηταν έγκλημα.

Στις στάχτες που άφησε πίσω αυτό το έγκλημα δώσαμε έναν όρκο, ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τα σπίτια μας, δεν θα επιτρέψουμε να ερημώσουν τα χωριά μας. Τα Σωματεία μας είναι οι οργανωτές της τήρησης αυτού του όρκου. Με τον συντονισμό διεκδίκησης των ενιαίων κοινών αιτημάτων μας, σήμερα αναβαθμίζουμε την αλληλεγγύη ο ένας στον άλλον και χέρι - χέρι, με το κεφάλι ψηλά, με περηφάνια, ανταμώνουμε ξανά με τα σωματεία της Αττικής και συνεχίζουμε».

«Φτάνει η κοροϊδία, φτάνει το "περίμενε", φτάνει να παίζουν με τις ζωές μας, με τις οικογένειές μας, με το μέλλον των παιδιών μας και των χωριών μας», τόνισε ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας. Σημείωσε επίσης ότι το 2021 στη βόρεια Εύβοια δεν κάηκαν όλα τα δέντρα. «Κάηκε το μεροκάματο εκατοντάδων ανθρώπων, κάηκε η παραγωγή μας, το εισόδημά μας. Τότε δεν υπακούσαμε στην εκκένωση, γιατί ξέραμε ότι αν φύγουμε, ο τόπος μας θα παραδοθεί ολοκληρωτικά στις φλόγες. Μείναμε, παλέψαμε, σώσαμε ό,τι σώθηκε. Από τη βόρεια Εύβοια, μέσα σε εκείνες τις δύσκολες μέρες, ακούστηκε δυνατά το σύνθημα "Μόνο ο λαός σώζει τον λαό». Αυτό το σύνθημα κρατάμε και σήμερα. Γιατί και σήμερα όλοι μαζί διεκδικούμε να μην ερημώσουν τα χωριά μας, να μη φύγουν οι νέοι, να μπορέσουμε να ζήσουμε στον τόπο μας με αξιοπρέπεια».

«Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας»

Χαιρετισμό στη συγκέντρωση απηύθυνε ο Γιώργος Στεφανάκης, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού ν. Αττικής, καλωσορίζοντας τους διαδηλωτές και τονίζοντας πως τα συνδικάτα της Αθήνας βρίσκονται στο πλευρό τους.

«Είστε παράδειγμα για όλους τους εργαζόμενους, όσους το σκέφτονται να συγκρουστούν με την κυβερνητική πολιτική και την εργοδοσία», υπογράμμισε, αναδεικνύοντας ότι τα προγράμματα της ΔΥΠΑ στα οποία απασχολούνται είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζομένων και καμία κυβέρνηση δεν τα χάρισε. Ξεκαθάρισε την απαίτηση τα προγράμματα να συνεχιστούν και κατήγγειλε την πολιτική του κέρδους, την οποία υπηρετούν πιστά κυβέρνηση και αστικά κόμματα και μπλέκει τη χώρα βαθιά στους πολέμους.

Αναφερόμενος στα εργοδοτικά εγκλήματα, που μέσα σε 6 μέρες η εργατική τάξη θρηνούσε 6 νεκρούς και 12 τραυματίες, τόνισε πως είναι πόλεμος στη ζωή της εργατικής τάξης. «Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας», επεσήμανε και ανέδειξε πως και οι εργάτες στην Αθήνα κλιμακώνουν την πάλη τους για ΣΣΕ, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Πρόσθεσε ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να συναντηθεί με τον αγώνα των αγροτών, των αυτοαπασχολούμενων, σε μια πλατιά διαδήλωση στη Θεσσαλονίκη, στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ (βλ. σελ. 17), ενάντια στην πολιτική του κέρδους, που τσακίζει τη ζωή των εργατών.

Στην παρακαταθήκη που έχουν αφήσει στο εργατικό κίνημα οι αγώνες των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ και των ρετσινάδων της βόρειας Εύβοιας στάθηκε στον χαιρετισμό του και ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης, επικεφαλής της 1ης δύναμης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Μετάλλου (ΠΟΕΜ). «Δεν είναι η πρώτη φορά που ανταμώνουμε, έχουμε δώσει πολλές μάχες μαζί και θα δώσουμε πολλές ακόμη. Ο αγώνας σας συζητιέται, εμπνέει και καθοδηγεί. Επαιξε καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση αγώνων σε μια σειρά χώρους δουλειάς, στην αλλαγή συσχετισμού σε Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα», τόνισε μεταξύ άλλων.

Υπογράμμισε επίσης ότι και μέσα από την κινητοποίηση αυτή αναδεικνύονται οι δύο κόσμοι που χωρίζουν το εργατικό κίνημα: Από τη μία είναι οι εργαζόμενοι και οι άνθρωποι του μόχθου, από την άλλη τα τσιράκια της εργοδοσίας. Εφερε δε ως παράδειγμα τη συγκρότηση προεδρείου στην ΠΟΕΜ, όπου οι παρατάξεις ΠΑΣΚΕ - ΣΥΡΙΖΑ και ΔΑΚΕ συνεργάστηκαν πετώντας εκτός προεδρείου τη ΔΑΣ, παρότι εξελέγη πρώτη δύναμη. Τόνισε μάλιστα ότι η διοίκηση της ΠΟΕΜ απουσιάζει από τον αγώνα της ΛΑΡΚΟ, ενώ την ίδια στιγμή συναντιέται κρυφά, μαζί με τον Παναγόπουλο, με τον ΣΕΒ. Κάλεσε να ενταθεί ο αγώνας και εξέφρασε την απαίτηση όλων των εργαζομένων για ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Μάρκος Μπεκρής, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του Σωματείου των Λιμενεργατών, ΕΝΕΔΕΠ, τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα παίρνουν δύναμη από τον αγώνα των εργατών της ΛΑΡΚΟ, των ρετσινάδων. Ιδιαίτερα οι λιμενεργάτες έχουν συναντηθεί με τους εργάτες της ΛΑΡΚΟ πολλές φορές στους αγώνες, όπως και με εργαζόμενους από μια σειρά κλάδους, ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, της ΕΕ. «Αυτοί οι δεσμοί που έχουν αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια είναι η μεγάλη κληρονομιά μας», προσέθεσε και κάλεσε στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ.

Με το πέρας των ομιλιών οι διαδηλωτές κινήθηκαν προς το Σύνταγμα και το υπουργείο Οικονομικών, με τα συνθήματά τους να ακούγονται ξανά δυνατά στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί παρέμειναν για αρκετή ώρα, απαιτώντας συνάντηση, αλλά για μία ακόμα φορά ήρθαν αντιμέτωποι με την κυβερνητική κοροϊδία.