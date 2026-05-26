ΚΥΠΡΟΣ

Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές

Πρώτος ο ΔΗΣΥ, σταθερά στην τρίτη θέση το ΕΛΑΜ, στη Βουλή και κόμματα που ιδρύθηκαν μόλις πέρυσι, όπως η «Αμεση Δημοκρατία»

Τις πυκνές διεργασίες που εντείνονται τα τελευταία χρόνια στην αναμόρφωση του αστικού πολιτικού σκηνικού στην Κύπρο επιβεβαίωσαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.

Πρώτο κόμμα ήρθε ο Δημοκρατικός Συναγερμός (ΔΗΣΥ) με 27,1% και 17 έδρες. Ακολούθησαν το ΑΚΕΛ με 23,9% και 15 έδρες, το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (ΕΛΑΜ) με 10,9% και 8 έδρες, το ΔΗΚΟ με 10% και 8 έδρες, το «Αλμα - Πολίτες για την Κύπρο» με 5,8% και 4 έδρες και η «Αμεση Δημοκρατία Κύπρου» με 5,4% και 4 έδρες.

Το νέο Σώμα απαρτίζουν 56 Ελληνοκύπριοι βουλευτές, καθώς μετά την εισβολή του 1974 μένουν κενές οι 24 έδρες τις οποίες προβλέπεται να καλύπτουν Τουρκοκύπριοι.

Ενώ από τη μια απουσιάζουν από τη νέα Βουλή δυνάμεις όπως η ΕΔΕΚ, από την άλλη για πρώτη φορά μπαίνουν κόμματα όπως το «ΑΛΜΑ» (αυτοπροσδιορίζεται στον χώρο του «μεταρρυθμιστικού κέντρου») και η «Αμεση Δημοκρατία» του (γνωστού για τους διαύλους που διατηρεί και με τη Μόσχα) ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, τα οποία ιδρύθηκαν μόλις πέρυσι.

Την ίδια στιγμή η σταθεροποίηση του φασιστικού ΕΛΑΜ στην τρίτη θέση, και μάλιστα σε επίπεδα αντίστοιχα κομμάτων όπως το ΔΗΚΟ, επιβεβαιώνει ότι η αστική τάξη επενδύει στον εθνικισμό σε μια περίοδο που παζαρεύει τη γεωπολιτική της αναβάθμιση, διεκδικώντας ρόλο στο μακέλεμα όλης της γειτονιάς.

Με φόντο την ολοένα και βαθύτερη εμπλοκή της Κύπρου στα αμερικανοΝΑΤΟικά σχέδια ενάντια σε Κίνα και Ρωσία (βλ. σχέδια για άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ και νέο γύρο παζαριού για τη διχοτόμηση του Κύπρου), ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης ζήτησε στενή συνεργασία «για μια πιο ισχυρή οικονομία» και «ένα πιο αποτελεσματικό κράτος, για κοινωνική συνοχή», «για μια Κύπρο πιο ανθεκτική, πιο σύγχρονη και πιο αξιόπιστη», με «υπεύθυνη εξωτερική πολιτική». Επεσήμανε δε ότι «σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων», και ενώ το Κυπριακό «παραμένει η κορυφαία εθνική μας προτεραιότητα, με την ανάγκη συνέχισης της μεγάλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας και με τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις να επηρεάζουν άμεσα την πατρίδα μας, η ενότητα σκοπού και η θεσμική συνεργασία αποτελούν εθνική ανάγκη και αυτό που απαιτεί από όλους μας ο κυπριακός λαός».

Ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον ΔΗΣΥ, σχολιάζοντας ότι «οι Κύπριοι επέλεξαν σταθερότητα».