ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών!

RIZOSPASTIS

Με το σύνθημα «Οχι άλλο αίμα εργατών για τα κέρδη των εργοδοτών! Αμεσα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια στους χώρους δουλειάς» Συνδικάτα από κλάδους - «πρωταθλητές» στα εργατικά «ατυχήματα» και δυστυχήματα καλούν σε συγκέντρωση στο υπουργείο Εργασίας, αύριο Τετάρτη, στις 4 μ.μ., δίνοντας συνέχεια στον αγώνα ενάντια στα διαρκή εργοδοτικά εγκλήματα και διεκδικώντας μέτρα προστασίας των εργαζομένων. Υπενθυμίζεται ότι μόνο μέσα σε έξι μέρες, 16-21 Μάη, η εργατική τάξη έχασε έξι μέλη της, ενώ άλλοι 12 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Την κοινή ανακοίνωση - κάλεσμα συνυπογράφουν τα Συνδικάτα: Μετάλλου Αττικής και Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανίας Ελλάδας, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος Αττικής, Ενέργειας Αττικής - Βοιωτίας - Εύβοιας - Κορίνθου, Οικοδόμων Αθήνας, Φαρμάκου, Επισιτισμού - Τουρισμού. Ακόμα το Σωματείο Ναυπηγοξυλουργών και η ΕΝΕΔΕΠ (σωματείο των λιμενεργατών στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ στο λιμάνι του Πειραιά).

«Κάθε μέρα που ξημερώνει», τονίζουν, «η εργάτρια και ο εργάτης που φεύγει το πρωί για δουλειά δεν ξέρει αν θα γυρίσει το βράδυ στο σπίτι και στην οικογένειά του. Ο λογαριασμός των εργοδοτικών εγκλημάτων μετράει μόνο τις τελευταίες μέρες έξι δολοφονημένους εργαζόμενους. Οι χώροι δουλειάς έχουν γίνει παγίδες θανάτου. Δεκάδες είναι οι τραυματίες σε εργοτάξια, βιομηχανίες, μεταφορές, υπηρεσίες, εκεί όπου η εντατικοποίηση και τα ατέλειωτα ωράρια έχουν γίνει η "κανονικότητα"».

Δείχνοντας πως η κυβέρνηση μαζί με την εργοδοσία έχουν ακέραια την ευθύνη «για κάθε νεκρό και σακατεμένο εργάτη και εργάτρια από τραυματισμούς και επαγγελματικές ασθένειες», επισημαίνουν ότι η κυβέρνηση έχει «νομοθετήσει τα 12ωρα και 13ωρα, την κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας, τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα. Εχει μετατρέψει την Επιθεώρηση Εργασίας σε μηχανισμό εκ των υστέρων διαπίστωσης εγκλημάτων, ενώ "ανοίγει τον δρόμο" ακόμα και για ιδιωτικές εταιρείες που θα κάνουν "ελέγχους" για την Υγεία και Ασφάλεια. Δηλαδή βάζουν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα».

Ομως, υπογραμμίζουν, όσοι προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη πως τα εργοδοτικά εγκλήματα είναι μια «κανονικότητα» «"λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο". Οι εργαζόμενοι δεν έχουμε ανάγκη από 10ωρα και 13ωρα, αλλά από 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής τους. Δεν έχουμε ανάγκη από τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου. Η απάντηση της εργατικής τάξης στο δίλημμα "τα κέρδη τους ή οι ζωές μας" είναι μία, σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους.

Στην Αττική την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μέσα σε 3 μέρες 2 νεκρούς, ένας 52χρονος τεχνικός της ΔΕΔΔΗΕ πατέρας 3 παιδιών και άλλος ένας εργαζόμενος με την ιδιότητα του επιστάτη στην επιχείρηση "Υφανση - Δούμας", στη Νέα Φιλαδέλφεια, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών στην γκαραζόπορτα της επιχείρησης.

Ο κατάλογος είναι μακρύς! Φτάνει πια να χύνουμε το αίμα μας για τα κέρδη των αφεντικών!».

Το διεκδικητικό πλαίσιο πάλης

Τα Συνδικάτα διεκδικούν:

- 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, υπογραφή και εφαρμογή ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς.

- Κατάργηση των αντεργατικών νόμων που τσακίζουν το 8ωρο, ελαστικοποιούν την εργασία και ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση.

- Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών, βιομηχανικών ατυχημάτων μεγάλης έκτασης, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής και κρατικής ευθύνης. Κάλυψη όλων των εργαζόμενων, ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ).

Απαιτούν άμεσα:

- Αποφασιστική ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και της υλικοτεχνικής υποδομής της Επιθεώρησης Εργασίας. Κατάργηση όλων των διατάξεων που ανοίγουν τον δρόμο για ιδιωτικές εταιρείες που θα «ελέγχουν» την ασφάλεια και υγεία.

- Να επαναλειτουργήσουν οι Μεικτές Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας στις Κατασκευές και τα Ναυπηγεία. Δυνατότητα παρουσίας των εκπροσώπων των κλαδικών και επιχειρησιακών σωματείων και των ΕΥΑΕ στους ελέγχους που πραγματοποιεί η Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων.

- Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (ΥΑΕ) ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στον χώρο της ΥΑΕ.

- Ουσιαστική καταγραφή και διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.

- Κάλυψη όλων των χώρων εργασίας με υπηρεσίες Ιατρικής της Εργασίας, ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων.

- Να ισχύσει ξανά η απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας των γυναικών στη βιοτεχνία και στη βιομηχανία, ενώ για άλλα επαγγέλματα (π.χ. υγείας, τουρισμού, επισιτισμού) να απαγορευτεί η νυχτερινή εργασία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

- Απαγόρευση απόλυσης εργαζομένων για λόγους που σχετίζονται με την υγεία τους, απαγόρευση απόλυσης θυμάτων εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας, κατά τη διάρκεια της αναρρωτικής άδειας ή εργαζόμενων που έχει εκδοθεί εκτίμηση καταλληλότητας με περιορισμούς για πρόβλημα υγείας, ανεξάρτητα αν αυτό σχετίζεται ή όχι με την έκθεση στον επαγγελματικό κίνδυνο.

- Πλήρης κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κεφαλαίου.

- Υπεράσπιση και διεύρυνση του θεσμού των ΒΑΕ και σε άλλους κλάδους και ειδικότητες (σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που δουλεύουν σε ομοιογενείς συνθήκες, ανεξάρτητα από τον ασφαλιστικό τους φορέα και τη σχέση εργασίας. Αμεση επανένταξη στον θεσμό των κλάδων που εξαιρέθηκαν το 2011.

- Αμεση διακοπή όλων των υπαίθριων εργασιών όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 38o C και κατά τη διάρκεια έντονων καιρικών συνθηκών, με κάλυψη των αποδοχών.