Θερμό χειροκρότημα για την παράσταση «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται»

Την εξαιρετική παράσταση, βασισμένη στο μυθιστόρημα τουσεπαρακολούθησε την Παρασκευή το βράδυ στο Θέατρο «Σταθμός» ο

Ο Μάνος Καρατζογιάννης, έχοντας στη διάθεσή του έναν εξαιρετικό 11μελή θίασο και μια δυνατή, δημιουργική ομάδα, κατάφερε να κάνει τους θεατές κοινωνούς στα μηνύματα του έργου, που πρωτοανέβηκε στη σκηνή πριν 70 χρόνια, στο Θέατρο του Πεδίου του Αρεως, από το «Ελληνικό Λαϊκό Θέατρο» του Μάνου Κατράκη, στη μνήμη του οποίου είναι αφιερωμένη η παράσταση, σε διασκευή του Νότη Περγιάλη και του Γεράσιμου Σταύρου και σε σκηνοθεσία Τάκη Μουζενίδη.

Σε ένα χωριό υπάρχει το έθιμο να αναβιώνουν τα Πάθη του Χριστού κάθε επτά χρόνια. Ο παπα-Γρηγόρης με τους προεστούς επιλέγουν τα πρόσωπα που θα λάβουν μέρος. Τον Χριστό θα υποδυθεί ο Μανολιός, ένας απλός βοσκός, ο οποίος μετά την επιλογή του θα αρχίσει να αλλάζει, προσπαθώντας να φτάσει στην απόλυτη ψυχική και σωματική αγνότητα.

Οταν το απόγευμα καταφτάνουν πρόσφυγες από ένα άλλο χωριό, καθώς διώκονται από τους Τούρκους, οι χωριανοί θα διχαστούν, αφού ο παπα-Γρηγόρης και αρκετοί άλλοι ισχυρίζονται ότι φέρνουν μαζί τους τη χολέρα. Οι μόνοι που θα τους βοηθήσουν είναι ο Μιχελής, η Κατερίνα, ο Γιαννακός, ο Κωσταντής και ο Μανολιός, ο οποίος θα τους υπερασπιστεί μιλώντας για την αξία της αγάπης και τη φιλευσπλαχνία...

Οπως σημειώνει ανάμεσα σε άλλα ο Μ. Καρατζογιάννης στο σκηνοθετικό του σημείωμα: «Παρά τη θεοκρατική του κοσμοθεωρία, η γραφή του Καζαντζάκη έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, το πνεύμα και τη θυσία. Εννοιες τόσο λησμονημένες, αλλά και τόσο απαραίτητες στις μέρες μας. Στο συγκεκριμένο, μάλιστα, έργο του, όσο τον ενδιαφέρει εν σμικρώ ο άνθρωπος, άλλο τόσο τον ενδιαφέρει στο σύνολό της η ανθρωπότητα. Κατόρθωσε με αυτόν τον τρόπο η φωνή του να ακουστεί πέρα από τη Σαρακήνα και τη Λυκόβρυση, τους τόπους δράσης δηλαδή της μυθοπλασίας του, σε ολόκληρο τον κόσμο».

Και επιλέγει να κλείσει το σκηνοθετικό σημείωμα με τα λόγια του Αλέξη Μινωτή: «Εβαλε τον εαυτό του κάτω εξήντα χρόνια μοναξιάς, τον έστυψε και έβγαλε την καλύτερη σταγόνα που έχουμε. Κι αν ακόμα αρνηθείς όλο του το έργο, μένει ο ίδιος ο άνθρωπος».

Επαιξαν οι ηθοποιοί: Ηλέκτρα Γεννατά, Βαγγέλης Ζάπας, Μάνος Καρατζογιάννης, Πάνος Κούλης, Ελενα Μαυρίδου, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Μιχαήλ - Εφραίμ Τσουμπός, Κώστας Φαλελάκης, Πολύκαρπος Φιλιππίδης, Θανάσης Χαλκιάς, Στράτος Χρήστου.