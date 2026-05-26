ΧΑΝΤΜΠΟΛ - PREMIER

Βήμα τίτλου ο Ολυμπιακός

Πιο κοντά στον τίτλο στη Handball Premier ανδρών βρίσκεται ο Ολυμπιακός μετά τη σπουδαία νίκη του με 36-30 επί της ΑΕΚ στο κλειστό της Ηλιούπολης, στον τρίτο αγώνα της σειράς των τελικών. Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 2-1 στη σειρά και βρίσκονται ένα βήμα από την κατάκτηση του τίτλου, ενώ διατήρησαν και το πλεονέκτημα έδρας (εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός). Αντίθετα η ΑΕΚ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο και καλείται να κάνει το 2-2 στον τέταρτο τελικό, την Πέμπτη 28/5 στο κλειστό του Καματερού.