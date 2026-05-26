Μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο Σωματείων και Ομοσπονδιών στις 5 Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη

Η διαρκής ανάπτυξη των συλλογικών δράσεων των συνδικάτων τους επόμενους μήνες για κάθε ζήτημα που απασχολεί την εργατική - λαϊκή οικογένεια βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Γραμματείας του ΠΑΜΕ το Σάββατο, της πρώτης μετά τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη που έγινε στην Καισαριανή τον Απρίλη.

Πρώτος αγωνιστικός σταθμός είναι η εκδήλωση - γλέντι που διοργανώνει το ΠΑΜΕ στις 27 Ιούνη.

Κορύφωση της δραστηριότητας που θα αναπτύξουν Συνδικάτα και Ομοσπονδίες θα αποτελέσει το μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο από τα Συνδικάτα, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα όλης της χώρας το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στη Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Στη συνεδρίαση της Γραμματείας έγινε μια σύντομη αποτίμηση της δράσης, συζητήθηκαν οι άξονες της οργάνωσης των παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα και τονίστηκε η ανάγκη να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τα συνδικάτα, οι οποίες να διακρίνονται από πρωτοτυπία και να διατρέχουν το σύνολο της ζωής των εργαζομένων.

Εισηγητικά ο Γιώργος Πέρρος σημείωσε ότι από την προηγούμενη συνεδρίαση μέχρι σήμερα δόθηκαν μια σειρά κρίσιμες μάχες, όπως η Πανελλαδική Σύσκεψη, το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, η απεργία της Πρωτομαγιάς, η συνέχιση της πάλης για ΣΣΕ, η ανάπτυξη της αντιιμπεριαλιστικής δράσης ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς.

Επεσήμανε ότι η Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ ήταν η μεγαλύτερη σύσκεψη εργατικών σωματείων που έχει γίνει ποτέ, με την επιτυχία της να αποτυπώνει τη σταθερή και επίμονη προσπάθεια που γίνεται στους χώρους δουλειάς, στους κλάδους, στα σωματεία, επιβεβαιώνοντας ότι μεγάλα τμήματα της εργατικής τάξης αναζητούν αγωνιστική διέξοδο.

Βελτίωση της λειτουργίας των σωματείων, οργάνωση της πάλης για μισθούς και δικαιώματα

Η εισήγηση ξεχώρισε την ανάγκη βελτίωσης της λειτουργίας των συνδικάτων, ώστε κάθε μάχη να γίνεται αφορμή για οργάνωση, μαζικοποίηση, συζήτηση, ένταξη νέων εργαζομένων στη δράση.

Ο απόηχος της Σύσκεψης, σημείωσε, φαίνεται να επέδρασε στις μάχες που ακολούθησαν και να έδωσε ώθηση στη διαπάλη για το τι κίνημα χρειάζεται σήμερα: Κίνημα οργανωμένο, ταξικά προσανατολισμένο, σε σύγκρουση με τη γραμμή της συναίνεσης, του «κοινωνικού εταιρισμού» και της αναμονής. Από αυτήν τη σκοπιά, η Πανελλαδική Σύσκεψη λειτούργησε και ως σημαντικός σταθμός προετοιμασίας για το Συνέδριο της ΓΣΕΕ, γιατί βοήθησε να προβληθούν πιο καθαρά οι δύο γραμμές μέσα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα: Από τη μία η γραμμή της οργάνωσης, της σύγκρουσης, της διεκδίκησης σε σύγκρουση με τα συμφέροντα του κεφαλαίου και την πολιτική που θωρακίζει τα κέρδη του, και από την άλλη η γραμμή της υποταγής, της νοθείας, των παζαριών μέσα στα όρια των συμφερόντων της εργοδοσίας για το πόσα θα χάσει ο εργαζόμενος.

Θετικά αποτιμήθηκαν και οι πρωτομαγιάτικες απεργιακές συγκεντρώσεις, αναδεικνύοντας ότι η Πρωτομαγιά δεν είναι μόνο η μέρα της απεργίας, αλλά πρέπει να πλαισιώνεται από δράσεις που εμπνέουν, διαπαιδαγωγούν, βαθαίνουν τους δεσμούς των εργαζομένων με τα σωματεία τους.

Ως άξονες παρέμβασης του επόμενου διαστήματος αναφέρθηκαν η πάλη ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και ενάντια στην ακρίβεια και στη συρρίκνωση του εισοδήματος, με αιχμή τις Συλλογικές Συμβάσεις και τις αυξήσεις στους μισθούς.

Χρειάζεται - τονίστηκε - να δυναμώσει η διεκδίκηση για σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, απέναντι στην αποπροσανατολιστική συζήτηση για την «τετραήμερη εργασία», που αξιοποιείται για μεγαλύτερη «ευελιξία» και ένταση της εκμετάλλευσης. Να αξιοποιούνται και να αναδεικνύονται δράσεις όπως η άμεση απεργιακή απάντηση των οικοδόμων στα Γιάννενα μετά το νέο θανατηφόρο εργοδοτικό έγκλημα, οι 24ωρες απεργιακές μάχες των Οικοδόμων και στον Επισιτισμό - Τουρισμό στις 24 Ιούνη κ.ά., ως «κρίκοι» του κοινού αγώνα που βάζει μπροστά τις ανάγκες των εργαζομένων, απέναντι στα κέρδη, στον πόλεμο, στην πολιτική που θυσιάζει τη ζωή μας.

Υπογραμμίστηκε ότι απαιτείται σταθερό μέτωπο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, και η απάντηση στα εργατικά «ατυχήματα» να μην περιορίζεται στην καταγγελία, αλλά να πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις για μέτρα προστασίας.

Πρέπει να υπάρχει σταθερή στήριξη στην ανάπτυξη δράσης των επιχειρησιακών σωματείων για τη διεκδίκηση ΣΣΕ, που όπως υπογραμμίστηκε δεν είναι υπόθεση μιας «καλής διαπραγμάτευσης», κάποιων ειδικών, αλλά οργάνωσης και ταξικής πάλης. Μόνο έτσι αποκτά δύναμη η διαπραγμάτευση, αλλιώς γίνεται άλλοθι για Συμβάσεις κομμένες και ραμμένες στα όρια της κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας των ομίλων.

Ενας ακόμα άξονας παρέμβασης είναι η μάχη για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, για μονιμοποίηση των συμβασιούχων στο Δημόσιο, κόντρα μάλιστα στην επιχειρούμενη άρση της μονιμότητας μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης.

Ως τέταρτος άξονας αναδείχθηκε η ανάγκη της διαρκούς λειτουργίας και δράσης των συνδικάτων με συγκεκριμένο πρόγραμμα και σχέδιο την καλοκαιρινή περίοδο. Να οργανωθούν γιορτές για παιδιά, εκδηλώσεις αλληλεγγύης, εκδρομές, θερινά σινεμά, πολιτιστικές δραστηριότητες, όλα αυτά να γίνουν μέρος της παρέμβασης του σωματείου στη ζωή της εργατικής - λαϊκής οικογένειας. Το σωματείο να δείχνει έγνοια για το παιδί, την οικογένεια, την Εκπαίδευση, τον ελεύθερο χρόνο, την ξεκούραση, να γίνεται σημείο αναφοράς στη ζωή των εργαζομένων.

Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιας δράσης αναδείχθηκαν το Φεστιβάλ που οργάνωσε πρόσφατα το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής Αττικής, με τη συμμετοχή χιλιάδων εργαζομένων με τις οικογένειές τους, οι συναυλίες και πρωτοβουλίες στο Περιστέρι για να σωθεί το σπίτι λαϊκής οικογένειας, καθώς επίσης το τουρνουά ποδοσφαίρου του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, με αντιπολεμικό περιεχόμενο.

Τονίστηκε ότι σε αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να προετοιμαστεί η εκδήλωση - γλέντι του ΠΑΜΕ στις 27 Ιούνη, στο Αλσος Νέας Σμύρνης, που θα πλαισιωθεί με πολύμορφες δράσεις, συναυλία, συζήτηση για τα ΒΑΕ κ.ά.

Καταστρώνουμε παντού σχέδιο δράσης με κορύφωση την 5η Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη

Κορύφωση αυτής της πλούσιας δράσης θα αποτελέσει το μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο Ομοσπονδιών, Εργατικών Κέντρων και Συνδικάτων στη ΔΕΘ το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, με αιχμή το σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία. Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους».

Υπογραμμίστηκε ότι από τώρα πρέπει να δοθεί μάχη για την επιτυχία του, μέσα από κάθε μορφή συλλογικής διαδικασίας προκειμένου να αναδειχθεί η οργανωμένη πάλη της εργατικής τάξης ως η μόνη δύναμη που μπορεί να αντιπαρατεθεί στη στρατηγική του κεφαλαίου και την αντιλαϊκή πολιτική.

Γι' αυτό απαιτείται άμεσα να καταστρωθούν συγκεκριμένα σχέδια δράσης στους χώρους δουλειάς και στις εργατικές - λαϊκές γειτονιές, με στόχο να φτάσουν στη Θεσσαλονίκη μέσα από συλλογικές αποφάσεις, με ζωντανή συζήτηση και ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων.

Πείρα από την οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς

Στη συζήτηση που ακολούθησε μεταφέρθηκε πείρα από τη μάχη που δίνεται για την οργάνωση της πάλης στους χώρους δουλειάς, τα ζητήματα που αναδεικνύονται από τους ίδιους τους εργαζόμενους και τα συμπεράσματα που βγαίνουν από τις δράσεις των σωματείων.

Μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε θετική πείρα από την πρόσφατη μάχη των αρχαιρεσιών στο Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, όπου οι ταξικές δυνάμεις της «Δημοκρατικής Ενότητας» όχι μόνο αναδείχθηκαν ξανά πρώτη δύναμη, αλλά είχαν και πολύ σημαντική άνοδο σε ψήφους και ποσοστά. Το ελπιδοφόρο αποτέλεσμα ήρθε ως συνέχεια των αγώνων που δίνει εδώ και καιρό για τη διεκδίκηση ΣΣΕ, και ο οποίος πλέον έχει γίνει υπόθεση των ίδιων των ηθοποιών και όχι κάποιων παραγόντων.

Σε τοποθέτηση για τις εξελίξεις στον σιδηρόδρομο στο πλαίσιο της πολεμικής οικονομίας και των ιμπεριαλιστικών συγκρούσεων, σημειώθηκε η ανάγκη της συνεχούς, διακριτής και αποφασιστικής παρέμβασης για να σπάσει ο φόβος στους εργαζόμενους και να αναπτυχθούν αγώνες. Μεταφέρθηκε ακόμα η πείρα από τη δράση των ταξικών δυνάμεων, που παρά τους αρνητικούς συσχετισμούς στην Ομοσπονδία «πήραν σβάρνα» όλους τους χώρους δουλειάς για το ζήτημα της ΣΣΕ, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των εργαζομένων, οι οποίοι με τη σειρά τους έκαναν με τις προτάσεις τους ακόμα πιο πλούσια την πρόταση για ΣΣΕ. Την ίδια στιγμή οι δυνάμεις του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού ήταν άφαντες από τους χώρους δουλειάς.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα όσα ειπώθηκαν για το πώς το θλιβερό γεγονός της αυτοκτονίας των δύο μαθητριών ταρακούνησε εργαζόμενους. Μεταφέρθηκε η αγωνία αρκετών γονιών γύρω από την ασφυκτική καθημερινότητα, κάτι που αποτυπώθηκε σε περιοδείες συνδικαλιστών, όπως στις τράπεζες κ.α. Εκδηλώθηκε έντονα η ανάγκη των εργαζομένων να κουβεντιάσουν για τα προβλήματά τους, για την οικογένεια, τον ελεύθερο χρόνο, τα παιδιά. Οι ίδιοι εργαζόμενοι έχουν τον φόβο τι θα γίνει με τη δουλειά τους, καθώς μεγαλοστελέχη τραπεζών προαναγγέλλουν μειώσεις προσωπικού λόγω της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα από τη δράση του νεοσύστατου επιχειρησιακού Σωματείου στο Μετρό Θεσσαλονίκης, όπου μέσα από τμηματικές Γενικές Συνελεύσεις και παρεμβάσεις για κάθε ζήτημα, και για την υπογραφή ΣΣΕ, έχει μπει σε κίνηση ένα μεγάλο τμήμα των εργαζομένων, που συμμετέχουν ενεργά και δηλώνουν ετοιμότητα για τη συνέχιση του αγώνα, γεγονός που έχει ασκήσει πιέσεις στην εργοδοσία.

Και από τις πρόσφατες κινητοποιήσεις στο Δημόσιο, τη δημοσιοϋπαλληλική απεργία και των εργαζομένων στους δήμους επιβεβαιώθηκε ότι όπου υπάρχει σχέδιο, καλή προετοιμασία πάνω σε όσα απασχολούν τους εργαζόμενους, μπορούν να γίνουν θετικά βήματα και στη συμμετοχή και στη συσπείρωση σε μεγάλους αγωνιστικούς σταθμούς.

Το ίδιο συμπέρασμα βγαίνει και από τη δράση συνδικάτων στη Νάουσα, δηλαδή η ανάγκη τα συνδικάτα να έχουν έγκαιρη παρέμβαση για καθετί που αφορά τους εργαζόμενους, με επεξεργασμένο σχέδιο και πρόταση.

Από τον χώρο των εργαζομένων στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέρθηκε η πείρα από τη δράσης της Ομοσπονδίας, μεταξύ άλλων για τους μετανάστες και για τους συμβασιούχους. Επισημάνθηκε ότι έχει βοηθήσει πολύ στο ζήτημα των μεταναστών η κοινή δράση που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διάστημα από την Ομοσπονδία και τα σωματεία - μέλη της μαζί με σωματεία επιχειρησιακά, κλαδικά κ.ά. Μια δράση που έχει αντίκρισμα σε ζητήματα που αφορούν τα δικαιώματα των μεταναστών.

Για την απεργία των εργαζομένων στους ΟΤΑ ενάντια στον σχεδιασμό της κυβέρνησης να προωθήσει σχέδιο που ουσιαστικά ανακυκλώνει την ανεργία και διαιωνίζει την εργασιακή ομηρία επισημάνθηκε ότι ήταν από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων, που θορύβησε την κυβέρνηση και την ανάγκασε να πάρει πίσω το σχέδιό της την ίδια τη μέρα της απεργίας. Οταν μάλιστα σε επόμενη συνάντηση έφερε άλλη πρόταση, που απορρίφθηκε επιτόπου, την ίδια ώρα επιδίωξε να συνεχίσει τις συνομιλίες με την Ομοσπονδία του κλάδου.

Το αποτύπωμα της Πανελλαδικής Σύσκεψης σε σωματεία μεταφέρθηκε και από την Πάτρα, ξεχωρίζοντας τη δουλειά που έγινε πριν αλλά και μετά τη Σύσκεψη. Αναφορά έγινε στην έντονη δράση που έχουν αναπτύξει το ΕΚ Πάτρας και σωματεία για την προστασία των εργαζομένων με αφορμή την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στη ΒΙΠΕ, σε εταιρεία ανακύκλωσης, αλλά και για τα εργατικά «ατυχήματα» που σημειώνονται καθημερινά.