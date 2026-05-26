ΛΙΒΑΝΟΣ - ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις σκορπούν τον θάνατο

Συνεχείς είναι οι επιθέσεις του ισραηλινού στρατού στον Νότιο και Ανατολικό Λίβανο, με εμφανή την προσπάθεια του ισραηλινού στρατού εισβολής να διατηρήσει το «δικαίωμα» φονικών επιδρομών κατά της γειτονικής του χώρας ακόμη και στην περίπτωση συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν.

Το Σάββατο, σκοτώθηκαν 11 Λιβανέζοι και τραυματίστηκαν άλλοι 10 σε Ναμπατίεχ, Τύρο και κοιλάδα Μπεκάα. Την Κυριακή αναφέρθηκε ο θάνατος άλλων 11 Λιβανέζων αμάχων, ανάμεσα στους οποίους ένα παιδί και έξι γυναίκες.

Από την άλλη πλευρά, οι μαχητές της Χεζμπολάχ εντείνουν την αντίσταση στα καθημερινά μακελειά του στρατού του Ισραήλ, καταφέρνοντας τη Δευτέρα σε μία επίθεσή τους κατά θέσης ισραηλινών στρατευμάτων στον νότιο Λίβανο να προκαλέσουν τον θάνατο ενός 19χρονου Ισραηλινού στρατιώτη (του 24ου από τις 2 Μάρτη που ξεκίνησε ο νέος γύρος συγκρούσεων).

Το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε την Κυριακή το βράδυ πως από τις 2 Μάρτη ο συνολικός αριθμός των ισραηλινών επιθέσεων προκάλεσε τουλάχιστον 3.151 νεκρούς και πάνω από 9.571 τραυματίες. Ανάμεσα στα κτίρια που έγιναν στόχοι επιθέσεων ήταν και εκείνο της Γενικής Διεύθυνσης Πολιτικής Αμυνας στη νότια περιοχή Ναμπατίεχ, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο διασωστών.

Με φόντο τη συνεχή αύξηση του αριθμού των θυμάτων, ισραηλινά ΜΜΕ αλλά και τα εντατικά σκληρά παζάρια ανάμεσα σε ΗΠΑ - Ιράν, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου προσπαθεί να διασφαλίσει τη συνέχεια των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο τάχα για λόγους «αυτοάμυνας».

Σε νέα τηλεφωνική επικοινωνία που είχε το Σάββατο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου φέρεται να είπε στον ηγέτη των ΗΠΑ πως το Ισραήλ «διατηρεί την ελευθερία δράσης» ενάντια σε απειλές στον Λίβανο. Ο Νετανιάχου φέρεται να είπε επίσης ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει την «ελευθερία δράσης ενάντια σε απειλές σε όλους τους τομείς», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και ότι ο Πρόεδρος Τραμπ «επανέλαβε και υποστήριξε αυτή την αρχή».

Στο φόντο της αιματοβαμμένης επίθεσης του Ισραήλ στον Λίβανο, ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν επέμεινε πως για την κυβέρνηση στη Βηρυτό είναι «αδιαπραγμάτευτο» το αίτημα για αποχώρηση όλων των ισραηλινών στρατευμάτων από το έδαφος του Λιβάνου.

Η στάση του δεν έπεισε τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, που με νέο διάγγελμά του κάλεσε τον λαό να ξεσηκωθεί για να ανατρέψει την ενδοτική (στις πιέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ) κυβέρνηση, ιδιαίτερα μετά τις προσπάθειες των επιτιθέμενων δυνάμεων να αυξήσουν τον μοχλό πίεσης μεταξύ άλλων και σε βάρος της ισλαμικής τράπεζας της οργάνωσης «Qard al Hassan», που θεωρείται ο «οικονομικός βραχίονας» της Χεζμπολάχ και παρέχει άτοκα δάνεια σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. «Ο λαός έχει το δικαίωμα να κατεβαίνει στους δρόμους, να ανατρέπει την κυβέρνηση και να αντιστέκεται με όλες τις δυνάμεις του σ' αυτό το ισραηλινο-αμερικανικό σχέδιο», τόνισε ο Κασέμ.

Παρ' όλα αυτά ο ίδιος εξέφρασε την ελπίδα πως οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο θα μπορούσαν να σταματήσουν εάν το Ιράν καταφέρει να συμπεριλάβει αυτόν τον όρο σε μία πιθανή συμφωνία με τις ΗΠΑ. Επανέλαβε πως η απαίτηση ΗΠΑ και Ισραήλ για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ σημαίνει «ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να τον δεχθούμε».

«Το κρατικό μονοπώλιο επί των όπλων, που απαιτούν οι λιβανικές αρχές, αποτελεί ένα ισραηλινό σχέδιο» είπε χαρακτηριστικά, καλώντας εκ νέου τις λιβανικές αρχές να σταματήσουν τις άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ, προσθέτοντας: «Μην παίρνετε το μέρος τους και μην μας μαχαιρώνετε πισώπλατα».

Στη συνέχεια ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο καταδίκασε το διάγγελμα του ηγέτη της Χεζμπολάχ, κατηγορώντας τον πως επιδιώκει «να ξαναβυθίσει τον Λίβανο στο χάος».

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, «οι απειλές βίας και ανατροπής που διατυπώθηκαν από τη Χεζμπολάχ δεν θα μείνουν χωρίς απάντηση», προσθέτοντας ότι «η εποχή που μια τρομοκρατική οργάνωση κρατούσε όμηρο μια ολόκληρη χώρα φτάνει στο τέλος της».

Επιθέσεις και στη Γάζα

Το ίδιο διάστημα, ο ισραηλινός στρατός κατοχής συνεχίζει τις βάναυσες επιθέσεις στη Γάζα, συντηρώντας τις άσχημες συνθήκες επιβίωσης για περίπου 2 εκατ. Παλαιστίνιους.

Χτες, ανακοινώθηκε ότι από επίθεση ισραηλινού drone στη νότια πόλη της Λωρίδας της Γάζας, Χαν Γιούνις, προκλήθηκε ο θάνατος ενός παιδιού (η ηλικία του οποίου δεν έγινε άμεσα γνωστή) και πως το βράδυ της Κυριακής από ισραηλινά πυρά τραυματίστηκαν τρεις Παλαιστίνιοι ψαράδες ανοικτά της πόλης της Γάζας.

Ο συνολικός επίσημος απολογισμός θυμάτων στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023 έως χτες ήταν πάνω από 72.797 νεκροί και 172.821 τραυματίες.

Το ίδιο διάστημα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, με τις κατοχικές αρχές να συνεχίζουν τις συλλήψεις ακόμη και κατά διευθυντών δημοτικών σχολείων, όπως συνέβη χτες με τρεις διευθυντές σχολείων της πόλης Χαντίρ που βρίσκεται κοντά στη Βηθλεέμ.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Μουστάφα συναντήθηκε χτες με τον επικεφαλής της Διεθνούς Επιτροπής Ερυθρού Σταυρού Τζ. Λόρενσον, συμφωνώντας στη στενότερη συνεργασία και δραστηριοποίηση του οργανισμού στη Λωρίδα της Γάζας.

Εγκατέλειψαν δεκάδες σκάφη στη θάλασσα, μετά την πειρατική επίθεση

Ακυβέρνητα αποφάσισε να εγκαταλείψει σκάφη του στολίσκου «Gaza Sumud Flotilla» το ισραηλινό Πολεμικό Ναυτικό, μετά την πειρατική επίθεση που έκανε σε διεθνή ύδατα, προχωρώντας στην απαγωγή 430 ανθρώπων που συμμετείχαν στην αποστολή αλληλεγγύης και μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ραδιοσταθμού του ισραηλινού στρατού, τα σκάφη έχουν εγκαταλειφθεί και πλέουν ακυβέρνητα στη θάλασσα, στα ανοικτά της Κύπρου, αφενός προκαλώντας κινδύνους σε άλλα σκάφη, αφετέρου δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα.

Αφορμή για την απόφαση εγκατάλειψής τους στην αρχή της περασμένης βδομάδας στάθηκαν δυσμενείς καιρικές συνθήκες και σφοδρή αναταραχή στην περιοχή. Με περισσό θράσος στρατιωτικές πηγές στην ισραηλινή εφημερίδα «The Times of Israel» υποστήριξαν πως τάχα δεν φέρουν «καμία νομική ευθύνη» που να τους αναγκάζει να ρυμουλκήσουν τα σκάφη στο Ισραήλ.