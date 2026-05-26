Στάση εργασίας στη «Nova» ενάντια στις απολύσεις

«Να σταματήσει τώρα το πρόγραμμα "εθελούσιας" και να παρθούν πίσω οι απολύσεις», απαιτεί το Σωματείο Εργαζόμενων στη «Nova» και προχωρά σε στάση εργασίας σήμερα Τρίτη (9 π.μ. - 12 μ.), ενώ καλεί και σε Γενική Συνέλευση στις 10 π.μ. στο κτίριο της Λ. Αθηνών.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο, 44 εργαζόμενοι που δουλεύουν πάνω από 20 χρόνια στις εταιρείες («Wind» και «Nova») ενημερώθηκαν ότι οι θέσεις εργασίας τους πλέον «περισσεύουν» και θα δοθούν σε «συνεργάτες», ενώ με θράσος η εταιρεία κάνει λόγο για σεβασμό και «διαχείριση της μετάβασης με τον πλέον υπεύθυνο και υποστηρικτικό τρόπο»!

«Δεν περισσεύει κανείς», τονίζει το Σωματείο και αναδεικνύει τις ενέργειες και την επιλογή της εταιρείας να αναθέσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα σε εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να θωρακίσει τα κέρδη για τα οποία λίγες μέρες πριν πανηγύριζε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας.

«Δεν θα τους περάσει! Τους γυρνάμε πίσω τις "εθελούσιες" απολύσεις και τις παροχές τους», ξεκαθαρίζει το Σωματείο και επισημαίνει πως δεν θα επιτρέψει να ξηλωθούν τα εργασιακά δικαιώματα σε κανένα τμήμα της εταιρείας.