ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Νέος κύκλος αγωνιστικών κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα

Συνέχεια στους αγώνες τους δίνουν οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις με νέο κύκλο κινητοποιήσεων σε όλη τη χώρα, απαιτώντας ουσιαστικές αυξήσεις στις συντάξεις και άλλα μέτρα στήριξης.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΣΕΑ καλεί αύριο Τετάρτη σε νέα πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στην Αττική, στις 10 π.μ. στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πρώην Κοτζιά).

Στη συγκέντρωση της Αττικής καλεί και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Απόστρατων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ).

Στη Θεσσαλονίκη, σε κινητοποίηση την Πέμπτη 28 Μάη προχωρούν τα συνταξιουχικά σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (ΣΕΑ), και απευθύνουν κάλεσμα μαζικής συμμετοχής. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, και θα συμμετάσχουν και οι συνταξιούχοι από νομούς της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανάλογη περιφερειακή συγκέντρωση οργανώνουν στις 5 Ιούνη στην Αρτα οι Συνταξιουχικές Οργανώσεις Ηπείρου, Κέρκυρας και Λευκάδας. Την ίδια μέρα οργανώνουν πανσυνταξιουχική συγκέντρωση στο Αγρίνιο, στις 10.30 π.μ. στην κεντρική πλατεία (πεζόδρομος Παπαστράτου), οι συνταξιουχικές οργανώσεις του νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Αντίστοιχα, την Τρίτη 9 Ιούνη προχωρούν σε κινητοποίηση στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο, οι συνταξιουχικές οργανώσεις Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου και Κεφαλονιάς - Ιθάκης.

«Συνεχίζουμε μέχρι τη δικαίωση των δίκαιων αιτημάτων μας», σημειώνει στο κάλεσμά της η ΣΕΑ. «Απορρίπτουμε την κοροϊδία των επιδομάτων, την προπαγάνδα των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όλα τα ψέματα και τις μισές αλήθειες που χρόνια και χρόνια επαναλαμβάνονται από όλες τις κυβερνήσεις, και τη σημερινή, για να δικαιολογήσουν τις αντισυνταξιουχικές - αντιλαϊκές πολιτικές τους, που έχουν καταστήσει τη ζωή μας δραματική.

Αυτές φέρουν ακέραιη την ευθύνη που με τις αντισυνταξιουχικές - αντιλαϊκές τους πολιτικές έφτασαν τη ζωή μας στον πάτο, οι συντάξεις μας δεν φτάνουν για δέκα μέρες, και η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να μας πείσει ότι μας δίνει αυξήσεις και ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι». Καταγράφοντας τις τεράστιες απώλειες των συνταξιούχων από τις περικοπές, που όλες παραμένουν σε ισχύ, η ΣΕΑ τονίζει: «Ολοι όσοι κυβερνήσατε επικαλείστε τα δημοσιονομικά ελλείμματα, όταν από τις περικοπές μας εισπράττετε 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, όταν τα πρωτογενή πλεονάσματα από τη δυστυχία μας έφτασαν πέρυσι τα 11,5 δισ. και φέτος 4,4 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους».

Σχολιάζοντας την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει στα 300 ευρώ από 250 το έκτακτο επίδομα, που θα δοθεί όμως τον προσεχή Νοέμβρη, η ΣΕΑ τη χαρακτηρίζει «κοροϊδία» και προσθέτει: «Δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε με τη λογική αυτή. Εμείς πληρώσαμε στο ακέραιο τις ασφαλιστικές μας εισφορές, που όλες οι κυβερνήσεις τις έριξαν στη χοάνη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων τα οποία οι ίδιες δημιούργησαν. Δεν πρόκειται να δεχτούμε τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που ετοιμάζουν στο όνομα της πολεμικής οικονομίας, των πολέμων που σφαγιάζουν τους λαούς για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Δεν θα περιμένουμε λύσεις παρά με τη μαζικότερη, μαχητικότερη συμμετοχή στους αγώνες, περισσότερο μαζικά και δυναμικά από κάθε φορά».