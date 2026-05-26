Ξεκίνησαν οι αρχαιρεσίες στο Συνδικάτο Τροφίμων - Ποτών Αττικής

Σε μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής και σε ενίσχυσή της καλεί η ΔΑΣ, τονίζοντας πως «δεν ψηφίζουμε απλώς για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Ψηφίζουμε για το ποια γραμμή θα έχει το σωματείο μας τα επόμενα χρόνια. Αν θα έχουμε Συνδικάτο ζωντανό, μαχητικό, παρόν σε κάθε χώρο δουλειάς, ή αν θα αφήσουμε χώρο στη λογική του φόβου, της αναμονής και του συμβιβασμού».

Και καλεί τους εργαζόμενους του κλάδου να στηρίξουν έμπρακτα, με την ψήφο και τη μαζική συμμετοχή τους, τον συνδυασμό της ΔΑΣ στις αρχαιρεσίες. «Η ψήφος στις ταξικές δυνάμεις είναι ψήφος για να δυναμώσει η διεκδίκηση», επισημαίνει.

Το πρόγραμμα των εκλογών

Οι αρχαιρεσίες ξεκίνησαν την Κυριακή 24 Μάη και θα συνεχιστούν μέχρι τις 14 Ιούνη στα γραφεία του Συνδικάτου, αλλά και καθημερινά σε χώρους δουλειάς.

Τις επόμενες μέρες στα γραφεία του Συνδικάτου (Αθήνα, Βηλαρά 2, 6ος όροφος) γίνονται 10 π.μ. - 6 μ.μ. τις εξής ημερομηνίες: Σάββατο 30/5, Κυριακή 31/5, Σάββατο 6/6, Κυριακή 7/6, Σάββατο 13/6, Κυριακή 14/6.