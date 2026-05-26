Τρίτη 26 Μάη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μετωπική σύγκρουση δυο τραμ στο Ντίσελντορφ

Στη Σουηδία αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ

Δυο σοβαρά ατυχήματα με πολλούς τραυματίες σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε δημόσια ΜΜΜ στη Γερμανία και τη Σουηδία, από τις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης, όπου όμως και εκεί η κρατική υποχρηματοδότηση και η εμπορευματοποίηση έχουν αρχίσει να δείχνουν τις επικίνδυνες επιπτώσεις τους.

Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στο Ντίσελντορφ το Σάββατο, τραυματίζοντας πάνω από 50 άτομα, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11.30 π.μ., σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της γερμανικής πόλης. Είκοσι οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Η αιτία του ατυχήματος δεν ήταν αμέσως σαφής και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα.

Στη Σουηδία χτες αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ, κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του με επιβάτες στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, ανακοίνωσε η εταιρεία δημοσίων μεταφορών της περιοχής.

Το λεωφορείο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και θα επιθεωρηθεί, διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Το αυτόνομο λεωφορείο, που κυκλοφορούσε με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ, φρέναρε και ένα τραμ έπεσε στο πίσω του μέρος. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες», πρόσθεσε.

Το αυτόνομο λεωφορείο κυκλοφορούσε από το τέλος του Μάρτη στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, αλλά χθες ήταν η πρώτη του δοκιμή με επιβάτες. Ο οδηγός επέβαινε επίσης στο λεωφορείο για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Προς το παρόν, τα αυτόνομα λεωφορεία στην Ευρώπη έχουν τοπικές άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από πόλεις και για συγκεκριμένες διαδρομές, συχνά σε ιδιωτικούς δρόμους. Η ΕΕ δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική εκμετάλλευση, είτε πρόκειται για υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς είτε για ρομποταξί.

    

Κορυφή σελίδας
ΚΟΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Απειλές για βομβαρδισμούς και εκκλήσεις για νέες Συμφωνίες του Αβραάμ από τις ΗΠΑ
Συνεχείς ισραηλινές επιθέσεις σκορπούν τον θάνατο
Η Ρωσία σφυροκόπησε το Κίεβο με Oreshnik και δεκάδες άλλους πυραύλους
Πρόβες πολέμου για την «ημισφαιρική άμυνα»
Εκατόμβη νεκρών σε ανθρακωρυχείο
Επέμβαση της αστυνομίας με δακρυγόνα στα κεντρικά γραφεία
Χιλιάδες κάτοικοι διαδήλωσαν κατά των ΗΠΑ
 Κίνδυνος χημικού ατυχήματος σε εργοστάσιο της «GKN Aerospace» στην Καλιφόρνια
Ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές
 Αύξηση των πολιτικών κρατουμένων
 Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Μαδρίτη για την αύξηση του κόστους στέγασης
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ