ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Μετωπική σύγκρουση δυο τραμ στο Ντίσελντορφ

Δυο σοβαρά ατυχήματα με πολλούς τραυματίες σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες σε δημόσια ΜΜΜ στη Γερμανία και τη Σουηδία, από τις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές οικονομίες της Βόρειας Ευρώπης, όπου όμως και εκεί η κρατική υποχρηματοδότηση και η εμπορευματοποίηση έχουν αρχίσει να δείχνουν τις επικίνδυνες επιπτώσεις τους.

Δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά στο Ντίσελντορφ το Σάββατο, τραυματίζοντας πάνω από 50 άτομα, με πολλά από αυτά να χρειάζονται νοσοκομειακή περίθαλψη, όπως ανέφερε η πυροσβεστική υπηρεσία.

Το ατύχημα συνέβη γύρω στις 11.30 π.μ., σε μια πολυσύχναστη διασταύρωση στα δυτικά της γερμανικής πόλης. Είκοσι οκτώ από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ άλλοι 28 υπέστησαν ελαφρύτερα τραύματα.

Η αιτία του ατυχήματος δεν ήταν αμέσως σαφής και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα.

Στη Σουηδία χτες αυτόνομο λεωφορείο συγκρούστηκε με τραμ, κατά την πρώτη ημέρα της κυκλοφορίας του με επιβάτες στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, ανακοίνωσε η εταιρεία δημοσίων μεταφορών της περιοχής.

Το λεωφορείο αποσύρθηκε από την κυκλοφορία και θα επιθεωρηθεί, διευκρίνισε εκπρόσωπος της εταιρείας. «Το αυτόνομο λεωφορείο, που κυκλοφορούσε με επιβάτες στο Γκέτεμποργκ, φρέναρε και ένα τραμ έπεσε στο πίσω του μέρος. Δεν υπάρχουν θύματα ή τραυματίες», πρόσθεσε.

Το αυτόνομο λεωφορείο κυκλοφορούσε από το τέλος του Μάρτη στο κέντρο του Γκέτεμποργκ, αλλά χθες ήταν η πρώτη του δοκιμή με επιβάτες. Ο οδηγός επέβαινε επίσης στο λεωφορείο για να αναλάβει τον έλεγχο σε περίπτωση ανάγκης.

Προς το παρόν, τα αυτόνομα λεωφορεία στην Ευρώπη έχουν τοπικές άδειες κυκλοφορίας που εκδίδονται από πόλεις και για συγκεκριμένες διαδρομές, συχνά σε ιδιωτικούς δρόμους. Η ΕΕ δεν έχει εκδώσει άδειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για εμπορική εκμετάλλευση, είτε πρόκειται για υπηρεσίες μαζικής μεταφοράς είτε για ρομποταξί.